María Fernanda Cabal llamó inepto y mediocre a Petro por suspensión de Juegos Intercolegiados: “No ha sido capaz”

María Fernanda Cabal cuestionó a Gustavo Petro por los recursos que serían destinados para los Juegos Intercolegiados - crédito Senado/EFE

El presidente Gustavo Petro fue blanco de críticas en su momento por la no realización de los Juegos Panamericanos de 2027, cuya sede iba a ser Barranquilla. El incumplimiento en los pagos a Panam Sports dejó a Colombia sin la posibilidad de hacer el evento en la capital del Atlántico, por lo que los recursos que iban a ser destinados para ello pasaron a tener otro objetivo: los Juegos Intercolegiados Nacionales de 2024.

Así lo confirmó el primer mandatario en su cuenta de X en febrero de 2024: “El dinero que se iba a destinar a los juegos, más de 800 millones de dólares, se destinará a los juegos intercolegiados del país mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente Gustavo Petro aseguró en febrero de 2024 que los recursos de los Juegos Panamericanos irían a los Juegos Intercolegiados Nacionales - crédito @petrogustavo/X

No obstante, nueve meses después de dar su anuncio, el Ministerio del Deporte informó sobre la suspensión temporal de la fase final de los juegos en cuestión, la cual estaba programada para realizarse entre el 2 y el 30 de noviembre. De acuerdo con información oficial de la cartera, el Ministerio de Hacienda no giró el dinero requerido para la realización de la fase final, lo que implicó la suspensión inmediata.

En la Resolución N° 000316 de 2024, mediante la cual se expide la Norma Regulatoria de los Juegos Intercolegiados Nacionales, se indica que la organización del evento recae en el Ministerio del Deporte y demás entes deportivos del país, tanto municipales como departamentales. Se incluye también al Comité Olímpico Colombiano, con el que se firmó un contrato de apoyo de actividades, con el fin de que apoyara la organización y ejecución de los juegos.

Sin embargo, los recursos para la realización de las competencias debe salir del Ministerio de Hacienda. “La financiación de estos eventos provendrá de recursos propios de estos entes y del Ministerio del Deporte, aunque su realización está sujeta a la disponibilidad de recursos nacionales”, se lee en el documento.

La financiación de los Juegos Intercolegiados está a cargo del Ministerio de Hacienda - crédito comunicado Juegos Intercolegiados Nacionales

Indignación por la suspensión de los juegos: “¿Qué hizo con los recursos?”

La suspensión temporal de las competencias generó indignación entre figuras políticas del país y la ciudadanía en general. Una de las personas que se pronunció al respecto es la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que cuestionó al presidente Gustavo Petro por los recursos que se supone ya estaban destinados para completar la totalidad de las competencias.

En su cuenta de X recordó que cuando estalló el escándalo de los Juegos Panamericanos, Petro responsabilizó al Gobierno del expresidente Iván Duque. “Su ineptitud y mediocridad no se arreglan buscando culpables para no asumir las responsabilidades que no ha sido capaz de atender. ¿Qué hizo con los recursos de los Panamericanos? Ahí está su promesa que como tantas resultan en nada”, aseveró la congresista de la oposición.

La senadora María Fernanda Cabal lanzó cuestionamiento sobre los recursos de los Juegos Intercolegiados - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la senadora Norma Hurtado instó al Gobierno nacional a dar cumplimiento a su palabra y dar garantías. De igual manera se refirió al dinero que no fue utilizado para llevar a cabo la fase final de los juegos. “Ni lo uno ni lo otro. Ni los Panamericanos se hicieron, ni ahora los Intercolegiados. ¿Se perderán entonces esos 64 mil millones? Es hora de cumplir con las promesas”, escribió.

El concejal de Bogotá Julián Espinosa aseguró que la suspensión temporal del evento, del cual no se conoce fecha de reanudación, evidencia una presunta falta de respaldo por parte del Gobierno nacional a los deportistas del país. “Ni Juegos Panamericanos ni Intercolegiados: este gobierno sigue sin apoyar el deporte. Con esta falta de inversión, difícil esperar mejores resultados en las competencias internacionales”, precisó.

La senadora Norma Hurtado y el concejal Julián Espinosa criticaron al Gobierno Petro por la suspensión de los Juegos Intercolegiados - crédito @JulianEsBogota/X y @normahurtados/X