Alcalde Dumek Turbay planteó una “zona de adultos” en Cartagena: en qué consiste la medida

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lanzó una propuesta para la creación de una ‘zona de adultos’ en respuesta a las tensiones crecientes entre trabajadoras sexuales y habitantes de los sectores históricos y turísticos de la Heroica, especialmente con el turismo sexual en el Centro Histórico.

De acuerdo con la información oficial, esta iniciativa buscaría ofrecer un espacio seguro y regulado para la ciudadanía perteneciente a las poblaciones sexualmente diversas y para las mujeres que ejercen actividad sexual pagada, que han enfrentado desplazamientos y aparente discriminación en algunas áreas de la ciudad.

De acuerdo con la información de El Universal, en lo que va del 2024, los operativos policiales en el Centro Histórico de Cartagena que se han desarrollado llevaron a que muchos trabajadores sexuales, especialmente transexuales o travestis, a que se trasladaran a zonas como la transversal 54 y el barrio San Pedro, de la ciudad costera.

Dichos movimientos habrían derivado en fuertes fricciones con los residentes de los sectores residenciales en los que se han reubicado estas personas, lo cual, también ha despertado episodios de violencia.

De acuerdo con lo que publicó El Tiempo, los habitantes aseguran que las acciones de la Alcaldía tiene consecuencias que van en contra de las metas de eliminar la explotación sexual y la trata de personas en la capital del departamento de Bolívar.

La propuesta

Lo que se conoce, pese a que no un pronunciamiento oficial por parte del burgomaestre cartagenero, es que la iniciativa se centra en establecer una ‘zona de tolerancia’ donde las trabajadoras sexuales puedan ejercer su actividad con condiciones de seguridad y salubridad adecuadas.

Esto, debido a que en línea con la legislación colombiana, la prostitución no es un delito, lo que permite al Ministerio del Trabajo instar a los gobiernos locales a formalizar y regular esta actividad para garantizar derechos laborales y acceso a la seguridad social.

“Así como las trabajadoras sexuales y los miembros de la comunidad Lgbt tienen derechos, también los tienen las familias con niños que quieren divertirse en el parque o con jóvenes y adultos que hacen ejercicio en ellos. Los derechos están conectados con deberes por el bienestar de la ciudad, en cuanto a tolerancia, pero también al respeto y a la coherencia de entender que un servicio sexual no es acorde en un escenario al que un niño asiste”, afirmó Dumek Turbay, en diálogo con diario de La Heroica.

En redes sociales ya se leen respuestas a la controversial medida como el mensaje de la reconocida internauta Doña Pily, que comentó en redes sociales que apoyaba la medida: “Pues me parece bien porque la prostitución no es ilegal y nadie la va a acabar. Que sea una zona controlada, vigilada y sobre todo lejos de los niños y adolescentes. Los menores de edad. Que eso implique que no pueden estar en ningún otro lugar. Y que tenga un control estricto también en la edad y la condición de quién ejerce el oficio. Que sean personas que lo hacen por voluntad propia, libremente. Una cosa que tendría que organizarse mucho. Pero no es una mala idea de Dumerk Turbay”

De hecho, colectivos como Caribe Afirmativo y representantes de las trabajadoras sexuales han apoyado la creación de esta zona, y piden que la idea sea añadida en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, actualmente en fase de formulación, de acuerdo con lo que publicó el medio cartagenero.

Sin embargo, Turbay advirtió que estas zonas podrían abrir la puerta a problemas como la explotación sexual infantil, por lo que propone un espacio denominado exclusivamente como “Zona de Adultos”.

La diferencia entre una “Zona de Tolerancia” y una “Zona de Adultos”, según Turbay, radica en los controles estrictos que se implementarían en esta última. Solo se permitiría el ingreso a mayores de edad mediante escáneres de cédulas, lo que ayudaría a combatir la trata de personas y la pedofilia, además de proteger la integridad de las trabajadoras sexuales.