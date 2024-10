Otty Patiño reiteró que el Gobierno no tiene certeza sobre la situación de alias Iván Márquez: “Nadie me ha dicho que está vivo”

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresó su pesar ante una eventual muerte de alias Iván Márquez - crédito Colprensa - EFE

Durante su participación en la cumbre mundial de Biodiversidad COP16 en Cali, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, volvió a referirse sobre la situación de salud de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, luego de que el pasado 23 de octubre se conocieran rumores sobre su fallecimiento.

En diálogo con El Tiempo, el alto funcionario resaltó que, aunque consultó con “fuentes confiables” sobre la situación del máximo líder del grupo disidente La Segunda Marquetalia, no descartó que Márquez aún se encuentre con vida en territorio venezolano, luego de que sometiera a un procedimiento quirúrgico en Caracas.

“Yo recibí ese rumor de los medios de comunicación y entonces averigüé, me fui a fuentes confiables que me dijeron que ese rumor era una especulación, lo cual no significa que no esté pasando algo (...) no tenemos confirmación de que efectivamente esté muerto, pero para poner las cuestiones claras nadie me ha dicho: ‘hace 10 minutos hablé con él’; nadie me ha dicho que esté vivo”, explicó Patiño al citado medio de comunicación.

No obstante, el alto comisionado recordó que Iván Márquez fue víctima de un atentado en el vecino país, lo cual le afectó su estado de salud.

“De todas maneras es una persona que, como bien sabemos, no goza de una salud, que tuvo un atentado en el que perdió un ojo, un brazo, que le dejó una esquirla en la cabeza y que seguramente, mantiene un estado delicado de salud. Además, es una persona de avanzada edad”, dijo el alto funcionario.

Frente a la continuidad de los diálogos con la Segunda Marquetalia, Otty Patiño mencionó que, aunque no se concretó el segundo ciclo que se tenía previsto en la tercera semana de octubre, el Gobierno de Gustavo Petro aguarda la esperanza de que se concrete la fecha del reinicio de las conversaciones de paz, con el que espera contar con la presencia de alias Iván Márquez.

“Con la Segunda Marquetalia de alguna manera seguimos con los diálogos con los distintos frentes y creemos de que es muy importante armonizar las negociaciones territoriales con la negociación nacional que se puede librar o desarrollar a través de Walter Mendoza, que es el jefe de la delegación de la Segunda Marquetalia, desde luego también es muy importante la opinión que de ello tenga Iván Márquez”, concluyó.