La falta de conectividad en el Sena fue por terminación de contrato con Movistar: Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano

La suspensión de la conectividad en las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a nivel nacional generó preocupación tras la finalización del contrato con Telefónica Movistar Colombia.

Según informó la empresa, a pesar de los intentos por coordinar una transición, no se logró un acuerdo con el Sena, lo que llevó al cese de los servicios de red LAN, WLan y otros componentes tecnológicos.

Ante esta situación, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), Mauricio Lizcano, instó al Sena a resolver rápidamente el problema para garantizar el bienestar de los estudiantes y el funcionamiento institucional.

Lizcano aclaró que el MinTIC no tiene competencia directa en la gestión de conectividad interna de entidades como el Sena, ya que cada institución es responsable de sus contratos y servicios tecnológicos.

“Tengo entendido que este es un contrato que el Sena tenía con Movistar que lo canceló y que está en un periodo de transición, pues yo como ministro de las TIC pues le pido al Sena que resuelva esto lo más pronto posible por el bien de los estudiantes y por el bien del país”, agregó Mauricio Lizcano.

El ministro enfatizó la importancia de que el Sena tenga un plan de contingencia o de transición para restablecer la conectividad lo antes posible. “Confío en que el Sena, siendo uno de los institutos más rápidos, resolverá esto prontamente”, expresó Lizcano, según el comunicado.

Movistar Colombia, por su parte, informó que los equipos están listos para ser retirados de las instalaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje, lo que afecta la infraestructura digital de la entidad. La empresa reiteró que intentó coordinar una transición, pero finalmente no se llegó a un acuerdo. Lizcano también ofreció el apoyo del MinTIC si el Sena lo requiere, aunque hasta el momento no han solicitado intervención.

“Lo primero es que el tema del Sena, el Ministerio no tiene ninguna competencia, la conectividad en todas y cada una de la entidades, pues es responsabilidad de todas y cada una de las entidades”, afirmó el ministro, destacando que la cartera tecnológica no es un ente regulador de las entidades ni entrega recursos para la conectividad de las empresas.

El contrato entre el Sena y Movistar fue cancelado, y el Sena se encuentra en un periodo de transición. Lizcano hizo un llamado a la entidad para que resuelva la situación lo más pronto posible, reiterando que el MinTIC está más enfocado en la conectividad del público en general.

Del mismo modo, el ministro indicó que el Sena se encuentra en un proceso de transición para resolver problemas de conectividad. Y reiteró que aunque el Ministerio de las TIC no regula ni financia la conectividad de las entidades, el Sena está trabajando en un plan para asegurar la continuidad de sus servicios.

El funcionario del MinTIC aclaró que su ministerio no tiene injerencia directa en los asuntos internos del Sena, ya que cada entidad maneja sus propios recursos y soluciones de conectividad. Sin embargo, expresó su confianza en que el Sena, uno de los institutos más ágiles, logrará implementar un plan de transición de manera eficiente.

“Este es uno de los institutos más rápidos, confío en que eso lo haga lo más pronto posible y que tenga pues un plan B o un plan de transición para que el Sena continúe, ya sobre esos temas internos, yo no tengo ningún manejo porque primero MinTIC no es un ente regulador de las entidades, nosotros no somos superintendencia, no entregamos recursos para la conectividad de las empresas, cada entidad posee sus recursos y resuelve sus propios problemas de conectividad”, dijo.

“Nosotros estamos más responsables del público en general, entonces ahí el mensaje es: la responsabilidad es del Sena, no tengo los detalles exactos, pero se que están en proceso de transición”, afirmó Lizcano.

El Sena, conocido por su papel en la formación técnica y tecnológica en el país, enfrenta desafíos en su infraestructura de conectividad, lo que ha llevado a la necesidad de un plan de transición. Este proceso es crucial para garantizar que los servicios educativos y de formación continúen sin interrupciones.

El jefe del MinTIC enfatizó que la responsabilidad de resolver estos problemas recae en el Sena, y aunque no posee detalles específicos sobre el plan, está al tanto de que la entidad está trabajando activamente en ello. La declaración subraya la importancia de que las entidades autónomas gestionen sus recursos de manera efectiva para mantener la calidad de sus servicios.