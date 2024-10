Cristina Hurtado sí sería presentadora de ‘La casa de los Famosos 2′: “Solo están generando expectativa”, aseguró El ‘Gordo’ Ariel

Ariel confesó que la ausencia de la presentadora hace parte de la campaña de expectativa del programa - crédito montaje @crisshurtado @arielosorio1 / Instagram

El Canal RCN se ha encargado de promocionar la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, con videos en los que se pueden ver a la actriz Carla Giraldo repitiendo su papel como presentadora en el programa.

Sin embargo, los televidentes notaron que su compañera de set Cristina Hurtado no aparece en los anuncios promocionales del reality de convivencia.

Aunque muchos internautas aseguraron que la ausencia de la presentadora paisa es debido a la mala relación que tuvo con Carla en la primera temporada, el ‘Gordo’ Ariel aseguró en el pódcast XYZ de RCN Radio que Cristina es utilizada como campaña de marketing y que después aparecerá como presentadora.

Ariel aseguró que la presentadora podría volver a La casa de los famosos como presentadora - crédito @arielosorio1 / Instagram

“En algún momento hablé que de pronto al canal no le gustó el cambio de look de Cristina y que por eso no aparece en las promociones, pero yo creo que al final va a hacer su aparición y están simplemente generando expectativa... lo que más ve uno en el espacio digital es ese tipo de mercadeo”, dijo el periodista.

Incluso en un reciente video para el nuevo medio de Ariel llamado La Corona, el presentador aseguró que Cristina estaría siendo parte de una campaña de expectativa, pero asegura que se trataría un secreto del canal o de un rumor, pues dijo que a la presentadora no se le ha visto por los estudios del Canal RCN.

Incluso el presentador dijo que el cambio en el cabello de la presentadora habría disgustado a los productores del reality, pues asegura que las rubias tienen un encanto diferente. “Es que estábamos acostumbrados a su imagen y es muy importante que ellas mantengan un look y es que las rubias venden más que las castañas... Ella no se ve mal con ese look, pero creo que fue eso”, explicó Ariel.

El cambio de look de Cristina Hurtado pudo haber sido la razón para no ser considerada como presentadora del programa, dijo el 'Gordo' Ariel - crédito @crisshurtado/IG

En expresentador de Lo sé todo confesó que aunque Cristina no ha dado pistas de su aparición, aseguró que en caso de no tenerla, el canal se inclinaría por entrenar a una creadora de contenido para ocupar el puesto de la paisa.

El gordo Ariel recordó cómo era Cristina Hurtado en Canal Uno

El presentado y periodista confesó que la fama que tiene Cristina de tener un temperamento fuerte lo pudo ver cuando inicio su carera presentando en Canal Uno, pero asegura que ser mediática le ha permitido crecer y ser exitosa en la televisión.

“De Cristina se dicen tantas cosas, pero yo creo que cuando uno es un personaje mediático uno debe generar, si ella no fuera así, pues no genera y le faltaría esa sal que uno quiere, por eso ella es de amores y desamores... Conmigo no tuvo ningún problema, pero ella sí es muy exigente”, dijo.

El presentador confesó que Cristina Hurtado siempre ha sido de amores y odios en los canales - crédito @crisshurtado/IG

Incluso aseguró que en el set de grabación la presentadora antioqueña siempre ha sido exigente con las luces y las cámaras, “en el noticiero de los fines de semana siempre exigía una luz que la tomara de abajo hacia arriba al estilo de Amparo Grisales, pedía una luz atrás para sacarla del plano, bajar la cámara un poco para que en el contrapicado se viera más grande, varios trucos que le enseñaron”.

Ornella, la host digital de ‘La casa de los famosos Colombia 2′

Como parte de la campaña de expectativa compartida por el Canal RCN para el regreso de La casa de los famosos, han compartido que la exparticipante Ornella Sierra será la encargada de tomar el puesto de la hot digital que en la temporada anterior le perteneció a Lina Tejeiro.

Aunque la barranquillera se ha ganado el cariño del público por su carisma, algunos internautas cuestionan su capacidad para desempeñarse como presentadora, mismos cuestionamientos que el ‘Gordo’ Ariel se hizo en su programa La Corona.

El anuncio de Ornella como host digital ha generado entusiasmo entre los fanáticos del reality. Con su belleza y empatía, Ornella promete darle un toque fresco a la interacción con el público, haciendo de cada detalle una experiencia cercana y emotiva - crédito Canal RCN

“Ornella es la que va a estar llevando el chisme y conectándose en las redes, incluso ella en una entrevista dijo que le interesaba mucho la presentación, pero como ahora todo mundo es presentadora, recuerden el problema que puso Cristina cuando le pusieron a Carla al lado”, aseguró.