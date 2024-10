Atentado terrorista contra sede del Banco Agrario en Huila, delincuentes detonaron artefacto explosivo

Así quedo la sede del banco Agrario en Gigante, Huila tras atentado con explosivos - crédito Captura de pantalla redes sociales

En horas de la madrugada de este miércoles 30 de octubre se presentó una fuerte explosión en la sede del Banco Agrario en Gigante, departamento del Huila. Al lugar llegaron las autoridades para proceder con las labores investigativas de este atentado que generó pánico en la capital del cacao.

De acuerdo con versiones preliminares, los responsables de estos hechos serían hombres en motocicleta que abandonaron el artefacto para luego explotarlo; sin embargo, no hay una confirmación oficial por arte de las autoridades sobre autores materiales e intelectuales del ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El el coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante del Departamento de Policía Huila se refirió a estos hechos: “Siendo aproximadamente las 2:25 de la madrugada en el municipio de Gigante, se presentó la detonación de un artefacto explosivo en las instalaciones del Banco Agrario, por lo que se desplegaron las unidades de inteligencia policial a fin de recolectar información que permita la captura de los responsables de este atentado”.

Por el momento no se han reportado personas lesionadas y los daños han sido solo materiales en las instalaciones de la entidad bancaria y viviendas aledañas a las que las alcanzó la onda explosiva.

la sede de la entidad bancaria fue atacada con explosivos a la madrugada del miércoles 30 de octubre - crédito redes sociales

Se desconoce si algún grupo ilegal se ha atribuido estos hechos; sin embargo, en la zona hay presencia de estos grupos armados por los que no se descarta que sea una forma de presión para que se paguen las extorsiones de las que son víctimas algunos ciudadanos.

Además, el frente Iván Díaz, parte de la estructura armada de alias ‘Iván mordisco’, hace tan solo unos días había exigido el cierre de este banco en el municipio de Algeciras, amenazas que presuntamente estaría ligada al no pago de las extorsiones, hechos que podrían tener relación con lo ocurrido en Gigante.

Desde la Secretaría de Gobierno del departamento se dieron más detalles sobre el momento del ataque: “Tenemos también una información que después de la detonación en las instalaciones del banco se observó sobrevolar dos aeronaves no tripuladas y se están analizando si eventualmente la activación o la descarga de este artefacto explosivo se hizo a través de un dron”.

Gobernadora del Huila pide renuncia de ministro de defensa por atentado a sede del Banco agrario en Gigante - crédito @luzpastrana/X

Luz Pastrana, gobernadora del departamento del Huila, fue contundente en su cuenta oficial de X exigiendo la renuncia del ministro de defensa, acusando que el departamento ya no aguanta un ataque más por parte de estos grupos armados: “¡exigimos la renuncia del ministro de defensa! El Huila no soporta más atentados y violencia. Rechazamos de forma contundente el ataque con explosivos en la sede del Banco Agrario en Gigante. Nuestro departamento merece seguridad y respeto, no más indiferencias frente a la crisis que vivimos. S. o. S. HUILA”.

Al día de hoy, ya son 22 los atentados con explosivos ocurridos en el Huila, el registro de el último hecho es del pasado 26 de septiembre en el municipio de Hobo en un establecimiento comercial.

Ataque contra oleoducto en Barrancabermeja

En la madrugada del 30 de octubre se presento un ataque con explosivos a un oleoducto en la vereda Pueblo Nuevo del corregimiento El Centro, en la refinería de Barrancabermeja.

Atentado de oleoducto de Ecopetrol en Barrancabermeja - crédito @CanalTRO/X

La emergencia no dejó personas lesionadas hasta el momento, pero si se reportan afectaciones ambientales debido al derrame de crudo. Ecopetrol rechazo estos actos violentos: “Ecopetrol rechaza enfáticamente este atentado que no afectó a personas, pero sí provocó daño ambiental por la perdidos de contención de los fluidos derramados, e incertidumbre en las comunidades aledañas a las operaciones de Ecopetrol”.

Las autoridades pusieron en marcha un plan candado para hacer los cierres en las vías aledañas, unidades de Bomberos intentan controlar las llamas.