J Balvin se refirió al consumo de drogas tras la muerte de Liam Payne: “Tenemos que hablar sobre la salud mental”

El fallecimiento del exintegrante de One Direction en Buenos Aires impactó a J Balvin, que se mostró consternado al recordar a su amigo y colega de la música - crédito yosoyenrique / TikTok

J Balvin, reconocido cantante de género urbano colombiano, expresó su conmoción tras la muerte de su amigo y colega Liam Payne, exintegrante de One Direction, que falleció en un trágico accidente en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con informes conocidos hasta el momento, Payne, de 31 años, cayó desde el tercer piso del Hotel Casa Palermo Sur. La noticia impactó a sus seguidores y a la comunidad musical desde el 16 de octubre de 2024, fecha en que ocurrieron los hechos.

En una entrevista reciente con el programa digital de Enrique Santos, el artista antioqueño se refirió al impacto emocional que le ha causado la pérdida de Payne. El intérprete de Mi gente destacó la importancia de abordar temas como la salud mental y el consumo de drogas, destacando la necesidad de estar atentos a las consecuencias que estas pueden tener.

“Me ha afectado mucho porque él no solo era mi colega, sino que también era un amigo, entonces me ha afectado mucho y me tiene muy en shock la muerte del parcero y bueno, una vez más creo que tenemos que hablar sobre la salud mental, pero también estar muy conscientes de la droga y hacia donde nos lleva, tenemos que estar muy atentos a eso”, afirmó Balvin, que hizo un claro llamado a la toma de conciencia sobre el uso de sustancias.

J Balvin expresó conmoción tras la muerte de Liam Payne en Buenos Aires - crédito @jbalvin/Instagram

La tragedia se dio a conocer después de que se filtrara una llamada de emergencia en la que un empleado del hotel alertaba sobre el estado del cantante británico, mencionando un supuesto consumo excesivo de drogas y alcohol. En el audio, se describía cómo el intérprete de Teardrops estaba fuera de control, rompiendo objetos en su habitación y poniendo en riesgo su vida debido a la altura del balcón.

La autopsia realizada a Payne reveló que había consumido una cantidad significativa de sustancias psicoactivas, lo que afectó su autocontrol y provocó un desbalance en su organismo. Este hallazgo ha generado un debate sobre el impacto del consumo de drogas en la salud mental y física de los artistas.

En redes sociales, J Balvin compartió una emotiva despedida al exintegrante de una de las boyband más famosas del Reino Unido, publicando una foto en sus historias de Instagram con el mensaje: “Descansa en paz, mi amigo, Liam Payne”. La publicación rápidamente se viralizó, recibiendo numerosos comentarios de fans que lamentaban la pérdida y agradecían a Balvin por sus palabras de apoyo.

En redes, J Balvin publicó un emotivo mensaje de despedida a su amigo Liam Payne - crédito @jbalvin/Instagram

La muerte de Liam Payne en definitiva reavivó la discusión sobre la presión y los desafíos que enfrentan las estrellas de la industria musical, especialmente en relación con el abuso de sustancias. La comunidad artística y sus seguidores continúan reflexionando sobre la importancia de brindar apoyo y recursos para la salud mental.

Muerte de Liam Payne habría sido accidental y no un suicidio

En otro contexto, un nuevo video en poder de las autoridades argentinas podría cambiar el rumbo de la investigación sobre la muerte de Liam Payne. Según el programa Socios del Espectáculo, el video muestra que el británico se habría desmayado en el balcón de su habitación antes de caer, lo que sugiere que su muerte fue un accidente y no un suicidio.

La autopsia realizada reveló que el exparticipante de The X Factor murió a causa de un “politraumatismo” que le provocó una “hemorragia interna y externa”. Las lesiones encontradas eran compatibles con una caída de casi 14 metros, sin indicios de heridas defensivas. Esto refuerza la hipótesis de que su muerte fue accidental.

Las autoridades argentinas poseen un video crucial que podría cambiar el rumbo de la investigación sobre la muerte de Liam Payne - crédito Liam Payne

En el momento del accidente, supuestamente, Payne estaba solo, pero las autoridades están investigando a una persona que podría haberle suministrado drogas. En su cuerpo se encontraron rastros de cocaína, crack, benzodiacepinas y una sustancia conocida como cocaína rosa, que es una mezcla de metanfetamina, ketamina, MDMA y otras sustancias.

El caso sigue captando la atención pública debido a la fama de Liam Payne y las circunstancias inusuales de su muerte. Las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles del trágico suceso.