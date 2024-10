Piter Albeiro le contó a Yeison Jiménez por qué decidió renunciar a su vida en Colombia

El humorista tomó la decisión de irse y no pretende volver - crédito caminoalexito_yj / Instagram

El humorista colombiano Piter Albeiro es uno de los más reconocidos en el territorio nacional, no solo por su característico humor sobre situaciones cotidianas, sino por su participación en MasterChef Celebrity Colombia, donde se coronó como ganador de la primera temporada. Pese a ser muy querido en el país, aseguró que no tiene planes de volver a vivir a Colombia

Así lo dijo en medio de una conversación con el cantante de música popular Yeison Jiménez para el pódcast Camino al Éxito. Allí, el humorista aseguró que, aunque tiene un profundo cariño por su país natal, se estableció oficialmente en Miami, donde reside desde hace tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“¿Volvería a vivir en Colombia?”, le preguntó el artista que conduce el programa, a lo que Piter Albeiro respondió de forma enfática que no. “A vivir no creo, no por nada malo. Amo mi país, quiero mucho a mi país, pero cuando ya echas raíces, cuando ya tienes una forma de vida que te gusta, que te hace feliz, te estableces y te sientes bien. Soy ciudadano americano desde hace ya mucho tiempo”, declaró.

La vida le ha sonreído al comediante en Miami, por eso no planea regresar a su país natal - crédito @piteralbeiro/Instagram

Asimismo, dio a conocer que sí le hace falta su país, pero que prefiere solo ir de visita: “Cuando uno vive en un lugar como que extraña otro. Entonces me gusta extrañar mucho a Colombia, cuando vives ahí se te vuelve paisaje (...) Cuando voy a Colombia voy con mucha ilusión”, relató.

Piter Albeiro también expresó su deseo de que el país sea próspero, independientemente de sus líderes políticos, aunque reiteró situaciones que le “preocupan”, asegurando que es necesaria la intervención en materia de seguridad.

“El mundo es cambiante, no me puedo poner a decir si le va bien o mal (...) En mi caso, desearle el mal a mi país porque el presidente me gusta o no me gusta, o desearle el mal a mi ciudad porque el alcalde me gusta o no me gusta, es desearle el mal a mis amigos y familia. Yo siempre pido que al que esté le vaya bien. A mí me duele mucho por el orden público”, debido a que en el territorio nacional se han presentado diferentes situaciones que afectan tanto a los ciudadanos del común como a las personalidades de la farándula criolla.

La conversación en el pódcast también abordó las experiencias empresariales de ambos invitados, destacando cómo Albeiro ha logrado diversificar sus fuentes de ingresos en el extranjero. Su éxito en el ámbito empresarial es un reflejo de su capacidad para adaptarse y prosperar fuera de Colombia, aunque aseguró que siempre un vínculo emocional con su país de origen.

Piter Albeiro tiene varios negocios en Estados Unidos - crédito @PITERALBEIRO/X

“Lo mejor que me ha traído Estados Unidos es trabajo, trabajo, trabajo. Es una ciudad en la que el trabajo no para, esta es una ciudad que te consume muy rápidamente. Mucha gente ha llegado a Miami y no ha podido porque de pronto no están acostumbrados al ritmo de trabajo, porque esperaban otra cosa o porque se dejaron ilusionar por algunos que llevamos aquí mucho más tiempo”, declaró el humorista.

Del mismo modo, terminó con su característico humor, asegurando: “Yo le digo a la gente que yo sé cómo venir a Miami y en un año de volverse con un millón de dólares y es que toca traer dos”, puntualizó.

Cabe mencionar que Piter Albeiro, nacido en Sogamoso, Boyacá, es conocido por su récord mundial de contar chistes durante 101 horas consecutivas. Además de su carrera en el humor, ha incursionado exitosamente en el mundo empresarial en Estados Unidos, donde es propietario de varios restaurantes y una agencia de alquiler de autos, actividades que representan una parte significativa de sus ingresos actuales.