La Segura no se dejó y contestó a los que critican sus maquillajes de Halloween

La famosa influenciadora recibió halagos y críticas por su creatividad - crédito La Segura / Instagram

Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, sigue llamando la atención de sus seguidores y nuevo público. En esta temporada de Halloween, donde los disfraces son la búsqueda más frecuente, ha llevado a cabo varias ideas sencillas para sacar de un apuro a todos aquellos que aún no han decidido cuál será su personaje.

En uno de sus maquillajes decidió caracterizarse como Merlina Adams, uno de los personajes que ha trascendido por diferentes generaciones y que, pese al pasar de los años, continúa siendo uno de los favoritos para las niñas, adolescentes y adultas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Y es que el interés en disfrazarse de ella no solo nace por lo que representa el personaje y su ideología y forma tan característica de ser, sino que está ligado a la facilidad que se necesita para construirlo, puesto que solo es cuestión de utilizar una camisa blanca, sobre ella llevar un vestido negro y un maquillaje muy sencillo, acompañado por las icónicas trenzas.

La Segura sigue ganando reacciones y seguidores pese a las críticas - crédito @la_segura/Instagram

La creadora de contenido realizó todos estos pasos, utilizando un audio en el que el personaje describe un tutorial de maquillaje, muy sombrío y oscuro, como su personalidad. Al seguir cada uno de los pasos y combinarlos con una edición impecable logró realizar un maquillaje que generó bastante interés en sus seguidores.

Debido a su publicación, los internautas se desataron en elogios para la creadora de contenido que participó en La casa de los famosos Colombia, uno de los reality show más polémicos y que le dejó tanto como seguidores nuevos, así como mucho hate por su extravagante personalidad.

Sin embargo, la mayoría de comentarios que tuvo su más reciente video son buenos y llenos de palabras de aliento por parte de sus seguidores que dicen: “Te volviste la mejor”, “Hasta con los polvos del más allá te ves hermosa”, “Madre mía, bájale, ya estás demasiado top”, “Me encanta tu creatividad, eres la mejor”, “Sencillamente la mejor y soporten” y “Cuando te esfuerzas sacas resultados. Excelente”.

En medio de la ola de reacciones que recibió, hubo algunas que se destacaron y llamaron la atención de sus seguidores. Claramente, el más esperado fue el del prometido de La Segura, Ignacio Baladan, que le comentó: “Sos la mejor, te amo”.

Ante el hate recibido, algunos de sus seguidores más fieles decidieron intervenir y dejaron opiniones como: “Wow, me encanta. Te ves súper. Al que no le guste que no se complique y no la siga para que no dañe su hermosa vida”.

El maquillaje fue considerado uno de los más fieles a la película - crédito La Segura / Instagram

Y es que este no es el primer maquillaje que ha realizado la creadora de contenido, pues realizó uno inspirado en Beetlejuice, que tuvo bastantes críticas para los seguidores de este género cinematográfico. Sin embargo, el esfuerzo de La Segura también se destacó en ese maquillaje, en el que lucía icónica.

Allí obtuvo una gran cantidad de reacciones en los que se destacaron los elogios hacia su contenido y le dijeron que se veía top y hasta resaltaron que “Se le ve más original que al de la película”.

Lamentablemente, también recibió muchas criticas en esa publicación, pero una de las más destacadas fue: “Esperaba más”. A lo que La Segura decidió no quedarse callada y respondió: “Hazlo tú”, lo que fue aplaudido por sus seguidores que llenaron de respuestas esta reacción afirmando que la persona detrás de la cuenta le tenía envidia a la joven colombiana.

Entre tanto, hubo reacciones de personas de otros países, que no desaprovecharon la oportunidad para compararla con otras creadoras de contenido de México y Brasil, que también se dedican a recrear maquillajes en tendencia para Halloween, como es costumbre en esta temporada.