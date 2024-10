Diego Cancino, nuevo presidente de la SAE, ya enfrenta su primera denuncia por presunto acoso sexual: “Me abrazó por la espalda y tocó mis senos”

La hoja de vida de Diego Cancino fue publicada por Presidencia para hacerse cargo de la SAE - crédito Concejo de Bogotá

Apenas el jueves 24 de octubre, el país conoció que el exconcejal y exviceministro Diego Cancino sería el nuevo ungido del presidente Gustavo Petro para hacerse cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) después de que su hoja de vida fuera publicada en la página de aspirantes de la presidencia, y este domingo su nombramiento ya se encuentra en medio de la polémica.

Y el que el próximo funcionario del Gobierno ahora enfrenta un lío legal, después de que una asesora del Ministerio del Interior lo denunciara ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acoso sexual.

Todo ocurrió apenas el miércoles 9 de octubre, cuando Viviana Vargas Ávila, una joven de 31 años que actualmente trabaja para la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del MinInterior, buscó al entonces viceministro Diego Cancino para explorar oportunidades laborales debido a la finalización de su contrato.

Sin embargo, lo que inició como un acto de formalismo para asegurar su continuidad en el sector público y así garantizar su labor en la protección de derechos humanos, terminó en una denuncia de acoso sexual que ha sacudido el ámbito político.

Viviana vargas es defensora de derechos humanos y ha acompañado diferentes procesos a nivel nacional en los que lideró desde el Ministerio del Interior las dos reubicaciones de los Aetcr Georgina Ortiz y Mariana Paez en el Meta durante 2023 - crédito suministrado a Infobae

La relación entre Vargas y Cancino se remonta a cuando este último era concejal de Bogotá. Al reencontrarse en el Ministerio, Vargas decidió contactarlo para discutir posibles oportunidades laborales. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, Cancino invitó a Vargas a su apartamento con el pretexto de discutir su hoja de vida.

Pero lo que comenzó como una conversación profesional, rápidamente se tornó en un episodio de acoso, según el relato de Vargas. Durante el encuentro, Cancino habría insistido en que Vargas bebiera vino, y posteriormente, según la denuncia, la acosó físicamente.

Vargas relata en la denuncia que Cancino la abrazó por la espalda y le tocó los senos sin su consentimiento. A pesar de sus intentos por establecer límites claros, Cancino continuó con su comportamiento inapropiado, incluso en presencia de amigos de Vargas que llegaron más tarde al lugar.

La asesora denuncia que el nuevo presidente de la SAE intentó agredirla en cuatro oportunidades, siempre acompañado de palabras como “eres genial” y que “le encantaba”. “Se alejaba en algunos momentos, subía a su habitación, se veía ansioso, entraba al baño, bebía vino y nuevamente intentaba acercarse a mí”, se lee en la denuncia conocida por Infobae Colombia.

La denuncia sacude el escenario político. Vargas relata cómo una reunión profesional se transformó en un inesperado episodio de hostigamiento - crédito Concejo de Bogotá.

“Terminando el almuerzo, este sujeto me dijo “eres genial”, se levantó de su silla y se me acercó por la espalda (yo aún sentada en mi silla en la barra de la cocina), me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa que yo llevaba puesta y me tocó los senos sin mi consentimiento. Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento”, se lee en la denuncia.

Ante la insistencia de Cancino, Viviana Vargas optó por llamar a dos de sus mejores amigos y así evitar las intenciones del exviceministro de propasarse con ella. Sin embargo, su estrategia para salvaguardar su integridad física no funcionó, pues Diego, según la denuncia, volvió a agredir su espacio personal.

“Al llegar ellos, mis amigos y yo retomamos la conversación sobre los proyectos políticos y las apuestas de transformación que queríamos trabajar con él, sin embargo, Cancino desviaba el tema mientras hacía comentarios inapropiados sobre mí, mi apariencia y lo mucho que le gustaba”, señaló la defensora de derechos humanos a la Fiscalía.

“Intentó en repetidas ocasiones acceder a mi espacio físico personal, abrazándome por la espada, uno de esos acercamientos lo realizó cuando mi amigo se fue para el baño y frente a mi amiga me abrazó por la espalda y tocó nuevamente mis senos, yo lo alejé una vez más y me haló hacia él para que le besara, a lo cual yo no accedí y le repetí que no me interesaba y que ya se lo había dicho; ante la incomodidad generada intenté marcar distancia; no obstante, me tomó de las manos, se disculpó y me pidió que bailáramos”, añadió.

Además de la denuncia, existen pruebas de las conversaciones que se dieron con posterioridad a la presunta actuación indebida de Cancino. Al día siguiente del encuentro, Vargas confrontó a Cancino a través de mensajes de texto, donde él admitió su mal comportamiento y pidió disculpas. Sin embargo, la situación no se resolvió ahí.

Diego Cancino reconoció que se propasó con la mujer defensora de derechos humanos - crédito suministrado a Infobae Colombia

“Quiero ser muy directa, no estoy interesada en ningún tipo de relación que no sea estrictamente laboral o política y lo reiteré ayer muchas veces y aun así siento que sobrepasaste en repetidas ocasiones ese límite (...). Es fundamental para mí establecer límites claros en nuestras interacciones porque es algo que tengo muy claro en este tema político. Mi interés en trabajar contigo y en el ámbito político se basa exclusivamente en objetivos profesionales y no en relaciones personales. No entiendo por qué mi deseo de colaborar se ha interpretado de una manera tan diferente”, se lee en los chats obtenidos por Cambio.

Ante la confrontación, Diego Cancino aceptó su actuación inapropiada y, en repetidas ocasiones, intentó comunicarse con Vargas para intentar disuadir la gravedad de sus acciones.

“Hola, buenos días Te ofrezco sinceras y profundas excusas. Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor. Te mando un abrazo”, escribió el elegido por Petro para llegar a la SAE.

En los días posteriores, Cancino siguió insistiendo a Vargas para entablar comunicación y contarle sobre el nuevo nombramiento.

“Te puedo llamar por favor… Vivis hola, ¿podemos hablar? Me duele mucho (11 de octubre de 2024)”

“Hola buenas tardes. Un saludo y un abrazo. Quiero que sepas que quisiera hablar. De verdad eres muy importante (15 de octubre de 2024)”

“Necesito contarte algo, por favor contéstame lo ruego (19 de octubre de 2024 cuando le indican que será el Presidente de la Sociedad de Activos Especiales)”, fueron sus mensajes.

Entretanto, Diego Cancino no se ha referido a la situación mientras que el caso ya fue asignado a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá.