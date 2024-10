Activista petrista fue sacado de auditorio en la COP16 por mal comportamiento: hecho quedó registrado en video

Él es Milton Fabiani, activista petrista que protagonizó espectáculo en evento de la COP16 - crédito @MacSubversivo/X

En un nuevo episodio en su ya larga lista de hechos por los que ha sido noticia en las redes sociales, Milton Fabiani, que se identifica en redes sociales como @MacSubersivo y que se ha confesado en redes sociales como activista del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó el jueves 24 de octubre un nuevo espectáculo; en esta ocasión, en uno de los eventos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como COP16.

Fabiani fue a encarar al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, como él mismo lo compartió en su cuenta de X, con un cartel que decía ‘Se busca por ecocidio’, mientras el exmandatario local y excandidato a la presidencia participaba en el panel Visiones para Colombia: biodiversidad y desarrollo. Pero tal parece que se quedó con las ganas de interferir en el evento, pues fue sacado del recinto por parte de los organizadores, en medio de una fuerte rechifla.

Este fue el video que compartió el propio activista en el que buscaba hacerse notar durante la charla del exmandatario distrital, que participó en evento de la COP16 - crédito @MacSubversivo/X

En efecto, el sujeto que se hizo célebre por haber increpado al representante a la Cámara Miguel Polo Polo, con calificativos de grueso calibre, y trató de provocar al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán con el tema Coca Cola, en esta oportunidad no pudo lanzar sus ácidos comentarios contra Peñalosa. O al menos no de la forma en que lo pretendía, pues antes de dejar el salón en donde se efectuaba la discusión se despachó en contra de los asistentes, con gritos de todo tipo.

“Fuera”, le respondieron algunos de los asistentes, y tras abandonar el recinto, se escucharon al fondo aplausos. Por su parte, uno de los que presenció la escena, no dudó en calificarlo como vándalo, debido a este comportamiento que obligó, al menos por algunos minutos, interrumpir el normal desarrollo de la jornada; mientras que en otro video se ve al propio Peñalosa quejándose de algunos insultos, que al parecer provenían de otro sujeto en el lugar.

El activista que es afín al petrismo lanzó gritos e hizo gestos antes de retirarse del recinto, en donde estaba hablando el exalcalde Enrique Peñalosa - crédito @henao_velezSA/X

En su canal de YouTube, que cuenta con más de 29.500 seguidores, Milton Fabiani se ha encargado de hacer cubrimiento, a su modo, de la COP16, autodefiniéndose como un periodista alternativo. De hecho, se destaca una entrevista que le hizo al alcalde de Cali, Alejandro Éder, en la que se denota un comportamiento radicalmente distinto, en el que, incluso, tuvo un diálogo cercano; que contrasta con lo que registran los videos del intento de saboteo al evento.

Milton Fabiani y sus escándalos

Una de las primeras veces que se supo de este hombre, que fue uno de los invitados a la cumbre de medios alternativos que tuvo lugar en Armenia (Quindío), fue cuando encaró a Polo Polo, a la salida del Capitolio Nacional. Sucedió el 30 de agosto de 2023, cuando él se acercó con la cámara activada y lanzó insultos contra el parlamentario, que representa a las negritudes. Es más, se refirió a su aspecto físico, con el ánimo de inquietar al congresista, al que vinculó con los paramilitares.

“Cada vez está más blanco, vea. ¿Cuánto le valió la operación?, ¿no le da pena con la comunidad indígena y negra? Cada vez está más blanco”, dijo Milton Fabiani, mientras los escoltas de Polo Polo intentaron separarlo. “¿Acaso este es Dios o qué? Este es un pobre miserable. Vean a la basura que me acabo de encontrar, Polo Polo: saludes de la gente. Que dice que eres un hijueputa vendido. Se avergüenza de los negros, basura inmunda. Mascota de los paramilitares”, prosiguió el activista.

Mientras que con Galán le señaló “el problema del agua en Bogotá”, a lo que el burgomaestre, sin perder la calma, le respondió, incluso, cuando intentó vincularlo a la concesión de agua entregada a Coca Cola por parte de la CAR. “Eso no depende de Bogotá, sino de La Calera”, afirmó el alcalde, que no tuvo problema en tratar de contextualizarlo con respecto a lo que pretendía insinuar el activista, que en aquella oportunidad no tuvo mayores argumentos para contrapreguntar.