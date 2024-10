Sujeto que contactaba menores para intercambiar contenido explícito fue engañado y retenido por la comunidad en Sibaté

La Policía informó que realizará acompañamiento a los padres - crédito Save the children

Temerosos se encuentran los padres de familia del municipio de Sibaté, al sur de Bogotá, luego de que varias niñas de la comunidad informaran que fueron contactadas por un sujeto mayor para intercambiar fotografías íntimas y pactar encuentros a solas con él.

“A mi hija le llegó un mensaje de una persona, saludándola, hablándole con el nombre propio, pidiéndole fotos, pidiéndole una cita. Mi hija nos avisa y vamos donde una amiguita de ella, que vive al frente, y resulta que la misma persona le había enviado mensajes. La otra niña tiene 11 años, mi hija tiene 12″, informó la madre de una de las menores, en conversaciones con Citytv.

En su caso, logró evitar una tragedia, ya que su esposo se hizo pasar por la pequeña y coordinó un encuentro con el presunto acosador, a quien logró abordar y retener con ayuda de otros miembros de la comunidad: “Él le puso una cita. Yo llamé a la estación y les pedí que me acompañaran, pero la Policía no llegó, se demoró en llegar, así que la comunidad me ayudó a retener al muchacho”.

Durante el tiempo en que esperaron a la Policía decidieron “ajusticiarlo” a su manera y, una vez llegaron los uniformados, revisaron su maleta, encontrándose con todo tipo de estupefacientes y un celular, con el que contactaba a otras menores por medio de aplicaciones de mensajería instantánea.

Sin embargo, “cuando llegó la patrulla, me dijeron que no había ningún delito por el que pudieran llevarse al muchacho, que a mi hija no la habían tocado, no la había violado, entonces, cogieron su bolso y le encontraron vicio, marihuana, una pipa y ellos botaron la evidencia en la calle. Lo cogieron esposado, para que nosotros viéramos que se lo iban a llevar, pero al otro día fui a la estación y él ya no estaba”.

Y es que, al día siguiente, cuando se presentaron en la estación de Policía, descubrieron que el sujeto había sido liberado; lo que no cayó para nada bien entre los padres que, temiendo por la inocencia de sus hijas, decidieron hacer público el episodio.

¿Qué dijeron desde la Policía?

Tras hacer pública su denuncia y alertar a otros padres de familia a las afueras de Bogotá, el teniente coronel de la Policía Metropolitana de Soacha, Belkin Viralleral Arroyo, informó que: “Respecto a la información que viene circulando a través de algunos medios de comunicación, la Policía Metropolitana de Soacha se permite informar que el día viernes (18 de octubre) se atendió un motivo de Policía en la vereda Chacua, de Sibaté, donde se estableció que un adulto, a través de la red social WhatsApp, estaba contactándose con una menor para tener un encuentro personal con ella”.

Explicó, además, que “los padres, utilizando ese mismo medio, coordinaron una cita a la que llegó el padre de la menor, algunos miembros de la comunidad e iniciaron una agresión contra este ciudadano. Una vez la Policía intervienen en el procedimiento, se lleva a este individuo al centro de traslado por protección, se activa la ruta y los padres son acompañados a instalar la respectiva denuncia. Sin embargo, según la versión de la madre, no la recibieron porque la conducta era típica”.

Y, ante las cámaras se comprometió a garantizar el debido acompañamiento a las menores y sus familias, mientras que investigan el caso. Medidas que, sin embargo, no habrían evitado que los últimos días el mismo sujeto siguiera contactando a otras menores de edad:

“Nuevamente, el día de hoy (23 de octubre), en articulación con la Alcaldía municipal, toda la oferta institucional, como lo es la Policía judicial, de Infancia y adolescencia y el Grupo púrpura, estamos haciendo el acompañamiento a los padres de la menor y estamos dispuestos, como Policía Nacional, a brindarles el apoyo necesario”.