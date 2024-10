Madre del niño Alexis Delgado rompió el silencio tras la captura del presunto asesino: “Que se pudra en la cárcel”

Carlos Stiven Herrán, que estaba al cuidado del menor, fue capturado este jueves 24 de octubre como principal sospechoso del crimen - crédito Jesús Avilés/ Infobae

En San Cayetano, Cundinamarca, el trágico asesinato del pequeño Alexis Delgado Ramírez, de apenas dos años, ha conmocionado a toda la comunidad. El menor fue reportado como desaparecido el viernes 18 de octubre y su cuerpo fue hallado dos días después, el domingo 20, en condiciones que generaron múltiples preguntas.

El esposo de la tía del niño, que tenía a su cargo el cuidado de Alexis, inicialmente declaró que el menor había fallecido tras caer de un caballo. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades revelaron una verdad mucho más perturbadora.

El jueves 24 de octubre, se confirmó que el pequeño fue víctima de abuso sexual, tortura y asesinato; y como principal sospechoso, fue capturado Carlos Stiven Herrán, el mismo hombre que estaba al cuidado del menor. La Fiscalía le imputará tres delitos al presunto asesino: homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

“Yo quiero justicia”: el clamor de la madre de Alexis Delgado

El cuerpo de Alexis Delgado, de dos años, fue hallado enterrado en una finca en San Cayetano, Cundinamarca - crédito redes sociales

Luz Angélica Ramírez, madre del menor, rompió su silencio tras la detención del sospechoso y pidió justicia por la brutal muerte de su hijo. En declaraciones a Caracol Radio, expresó su dolor y rabia ante el crimen: “Que se pudra en una cárcel Carlos Stiven Herrán. Yo quiero justicia. Cómo le puede hacer algo tan horrible a mi chinito que era tan inocente, un angelito de Dios”.

Carlos Herrán Rodríguez ya se había presentado voluntariamente en la estación de Policía de Pacho, Cundinamarca, el mismo día en que se encontró el cuerpo del niño. Como no había pruebas en su contra, quedó en libertad, pero fue detenido nuevamente este jueves en el municipio de Mesitas de El Colegio, donde reside su madre.

Carlos Steven Herrera inicialmente alegó un accidente; sin embargo se le imputaron cargos por homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años - crédito Fiscalía General de la Nación

Las autoridades continúan investigando a otra persona que podría estar involucrada en el caso, y no se descartan nuevas acciones judiciales. La madre del pequeño, quien había perdido la custodia del menor, había expresado su certeza de que se trataba de un homicidio. “Lo encontraron enterrado, con una roca lo taparon. Estoy esperando que se haga justicia y que a ese hombre, que a ese asesino, no lo suelten. Debe estar preso”, sostuvo en una entrevista con Noticias Caracol, mostrando, a su vez, frustración por lo sucedido: “Me acusaron de que yo me lo había robado, me juzgaron. Un día fuimos a buscarlo y no vimos ninguna pista de él”.

Las investigaciones sugieren que el hombre a cargo del menor decidió llevarlo a la casa, en vez brindarle atención médica inmediata o llevarlo a un hospital tras su versión de que se había caído del caballo. Herrán aseguró que, al otro día, al despertar, vio que no tenía signos vitales; por lo que, según declaró el día que se presentó voluntariamente anter las autoridades, procedió a sepultarlo porque supuestamente “sintió miedo”.

Desde la Alcaldía de San Cayetano confirmaron el deceso del menor de edad - crédito Facebook

La muerte de Alexis Delgado fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, que también expresó consternación por lo sucedido: “Lamentamos profundamente informar el trágico fallecimiento de Alexis Ramírez, un niño de tan solo 2 años, quien había sido reportado como desaparecido. Su cuerpo fue hallado en el municipio de San Cayetano, en la misma vereda y finca donde residía. (...) La investigación judicial establecerá si se presentó negligencia al no haberlo llevado al servicio médico. Los golpes sufridos tuvieron que haber sido tan fuertes que, desafortunadamente, le causaron la muerteo”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

La captura de Carlos Stiven Herrán como presunto responsable del asesinato, abuso y tortura de Alexis Delgado, representa un avance en la investigación que sigue en curso por parte de la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, la comunidad espera que se haga justicia por la muerte del pequeño.