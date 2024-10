Dominica Duque pidió consejos a sus seguidores por un problema de salud: “He tomado de todo”

La periodista reveló que está muy enferma - crédito @dominicaduque/Instagram

Dominica Duque, periodista y participante del reality de cocina MasterChef Celebrity, compartió con sus seguidores en Instagram su preocupación por una afección de salud que ha estado atravesando desde hace más de una semana y media. En su publicación, solicitó recomendaciones de remedios caseros para aliviar los síntomas de un resfriado, ya que sus compromisos laborales requieren que se recupere pronto.

La también actriz, quien ha ganado fama por su participación en el reality, expresó: “Llevo con gripa más de una semana y media. He tomado de todo, todas las pastillas. Ahora me estoy tomando un té con jengibre, canela y cúrcuma. ¿Qué más me recomiendan? Necesito estar bien ya”, mostrando su desesperación por recuperarse pronto y pidiendo ayuda a su comunidad de más de 200 mil seguidores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La periodista pidió consejos acerca de remedios para aliviar la gripa - crédito @dominicaduque/Instagram

En el ámbito personal, Dominica Duque mantiene una relación con el actor Alejandro Estrada, conocido, entre otros aspectos, por ser el exesposo de la actriz Nataly Umaña. La relación entre Duque y Estrada comenzó a ser objeto de rumores durante el programa de cocina, donde ambos se conocieron. Aunque inicialmente no confirmaron su relación amorosa, en septiembre decidieron hacer pública su unión, compartiendo momentos juntos en redes sociales.

El nombre de Alejandro Estrada volvió a tomar relevancia en la televisión colombiana cuando Nataly Umaña se involucró sentimentalmente con otro participante del reality La casa de los famosos Colombia, mientras ella seguía casada con Estrada. Este hecho generó gran atención mediática y contribuyó a la popularidad del actor.

La periodista y el actor tiene una relación amorosa - crédito @dominicaduque/Instagram

Dominica Duque recibió una advertencia después de salvarse de ser eliminada en ‘MasterChef Celebrity’: “Pronto sales de la competencia”

Durante el capítulo 94 del programa MasterChef Celebrity, la periodista Dominica Duque se vio afectada luego de recibir una advertencia del chef Nicolás de Zubiría. El reto del episodio se trató de que los participantes debían enfrentarse que involucraba la creación de postres inspirados en emociones y colores específicos.

En el reto, los participantes, entre ellos Caterine Ibargüen, Juan Pablo Llano, Vicky Berrío, Nina Caicedo, Martina ‘La Peligrosa’ y Dominica Duque, debían representar una emoción y un color en sus postres. A Duque le correspondió la tristeza y el color azul, lo que pareció afectarla emocionalmente desde el inicio.

Durante el reto, Dominica presentó su postre titulado “Desbordando emociones”, intentando plasmar la tristeza que le fue asignada. Sin embargo, una instrucción mal interpretada y varios errores durante la preparación del postre afectaron su confianza, llevándola a un estado de frustración que culminó en lágrimas. A pesar de sus esfuerzos por defender su creación ante el jurado, las críticas recibidas minimizó su seguridad.

Dominica defendió su postre ante críticas del jurado -crédito MasterChef Celebrity/YouTube

En su defensa, Duque explicó que su intención era crear un postre abstracto que reflejara la tristeza. “En este caso, chef, yo quise hacer un postre muy abstracto desbordando tristeza, porque esa fue la emoción que a mí me tocó. Consideré en algún momento hacer un postre muy pulido. Sin embargo, creo que no era acorde a la emoción”, comentó. A pesar de considerar en algún momento hacer un postre más pulido, decidió que no sería acorde con la emoción que debía representar.

La presentadora Claudia Bahamón intervino durante la explicación de Dominica, al notar que su defensa no estaba convenciendo al jurado. El chef Jorge Rausch preguntó a la periodista si se sentía satisfecha con su desempeño, a lo que ella respondió con sinceridad que había hecho todo lo posible por entregar un plato digno: “Me salieron mil cosas mal, lo único que pude hacer es como no parar y entregar algo hasta el final. Entonces sí me siento satisfecha, porque hice lo que pude”, expresó.

Sin embargo, todo empeoró cuando el chef cartagenero le hizo una advertencia y criticó su plato: “No sé si comérmelo o echármelo en la cara para afeitarme. Triste este plato, bien, bien triste se siente la absoluta tristeza, por esa premisa sí, muy triste. No dejes que este plato se te vaya a la cabeza, olvídate de esta vaina. Si tú te paras en este plato pronto sales de la competencia”.