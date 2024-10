Agustín Laje respondió a la arremetida de Gustavo Petro en redes sociales: “Calificar de nazi a un extranjero que está en este país es exponerlo a un ataque”

Agustín Laje habló con Infobae sobre su nuevo libro y su opinión sobre Gustavo Petro - crédito Santiago Giraldo.

El escritor y politólogo argentino Agustín Laje, que recientemente ha publicado su libro Globalismo: Ingeniería Social y Control Total en el Siglo XXI, habló con Infobae sobre los objetivos de su texto. El 21 de octubre arribó a Colombia para dar una serie de entrevistas y conferencias a propósito de su nueva publicación bibliográfica. En una entrevista que le hicieron en RCN Radio el autor elaboró una crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro basado en los índices de popularidad reflejados en encuestas y en los resultados de su administración. La respuesta del primer mandatario en redes llevaba un adjetivo: “nazi”.

Sobre esta denominación Laje hizo algunas aclaraciones: “Lo de Petro es insólito porque él dice que yo lo insulté. Lo que hice fue un análisis sobre por qué cayó su popularidad y su imagen pública. Petro, mintiéndole a la gente, diciendo que lo insulté, me llama nazi. Efectivamente, yo estoy lejísimos del nacionalsocialismo, que es una ideología profundamente estatista, una ideología racista. Yo en ninguno de mis escritos, en ningún video, en ninguna conferencia he siquiera simpatizado con alguna postura racista. Al contrario, todo el capítulo 2 del libro Globalismo es una crítica al nacionalsocialismo. Lo presento como la desmesura junto con el comunismo, la desmesura del ingeniero social”.

Gustavo Petro llamó “nazi” al escritor argentino Agustín Laje, lo que desató un tenso intercambio en redes sociales - crédito @petrogustavo/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El autor elaboró una especie de comparación entre la legitimidad de sus argumentos con los de Gustavo Petro, cuya postura frente al conflicto palestino-israelí ha sido expuesta a nivel internacional con fuertes críticas a las decisiones de Netanyahu. “Yo no tengo en mi haber a Hamás agradeciéndome nada. No puede decir lo mismo Gustavo Petro, a quien Hamás le ha agradecido en más de una oportunidad decisiones como no intercambiar comercialmente más carbón con Israel o que haya roto sus relaciones con Israel. Yo, además, estoy a favor de Israel en esta guerra. Si yo fuera nazi jamás podría estar diciendo esto. Entonces yo creo que lo de Petro es una mezcla de ignorancia con malicia. Es la ignorancia de no conocer las categorías políticas y utilizarlas a lo tonto. Es muy tonto usar la palabra nazi para referirse a un paleolibertario como yo. No tiene absolutamente nada que ver”.

Globalismo es el tema principal del nuevo libro del argentino Agustín Laje - crédito Infobae

Fue claro en que, pese a la aparente incongruencia de Petro, sus palabras contribuyen a estigmatizarlo, poniendo en riesgo su integridad física en territorio colombiano:

“Demoniza mi figura frente a gente que no me conoce y a mí me pone en riego estando en Colombia en este momento. Ser calificado de nazi en un país con violencia política, con guerrillas que continúan activas, con masacres que se han multiplicado bajo el gobierno de Petro. Calificar de nazi a un extranjero que está en este país es exponerlo a un ataque. Por eso ya he dicho públicamente que si a mí me pasara algo, si mi seguridad física estuviera en peligro, públicamente responsabilizo a Gustavo Petro que ha mentido sobre mí, poniéndome en una situación incómoda en un país que no es el mío y encima mintiendo a la gente”, señaló.

El escritor Agustín Laje responsabilizó al presidente Petro de cualquier incidente que pueda ocurrirle mientras esté en el país - crédito @AgustinLaje/X

Laje hizo también un análisis general de lo que han sido los primeros dos años de Gustavo Petro en el poder. Señala que lo primero que hay que tener en cuenta es que, tradicionalmente, Colombia es un país de centro-derecha y derecha. Lo que explicaría entonces el triunfo de Petro es un agotamiento de la dirigencia tradicional que Gustavo Petro supo capitalizar prometiendo un cambio. “Pero ese cambio no fue tal o no fue para bien: la economía no ha crecido como se esperaba; la corrupción se ha multiplicado”.

Sobre este punto de escándalos de Gobierno se refirió al caso de Marelbys Meza. “Hay casi un escándalo de corrupción por mes en el Gobierno de Petro, incluyendo a una pobre señora sometida a detectores de mentiras. Cosas propias de una película de Hollywood. Además, Petro había prometido solucionar el problema de la violencia política, pero las masacres se multiplicaron, la guerrilla se empoderó”.

Aún así, dijo que Petro está muy lejos de tener logros como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro porque, a diferencia de los dos dictadores, no cuenta con un respaldo tan sólido por parte de las Fuerzas Militares. “El verdadero peligro hoy son las guerrillas activas, las semiactivas y las que han sido desactivadas. Esa es la base real de Petro, gente muy peligrosa”, afirmó.