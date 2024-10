Por propuesta de rebaja de penas a violadores y asesinos de menores ‘estalló' la gobernadora del Valle

Luego del trágico crimen de Sofía Delgado, asesinada y presuntamente abusada sexualmente por Brayana Campo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su inconformidad ante la idea del Gobierno Nacional de brindar beneficios judiciales a violadores y asesinos de menores en Colombia. (Crédito: Colprensa / Alcaldía de Candelaria (Valle del Cauca) )

Luego del sentido homenaje fúnebre que le rindieron en el municipio de Candelaria (Valle del Cauca) a Sofía Delgado, la niña de 12 años que fue asesinada y presuntamente abusada sexualmente por Brayan Ocampo, en un crimen que tiene consternado a Colombia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, estalló contra la propuesta de beneficios judiciales para violadores y asesinos de menores que buscaría el Gobierno Nacional.

“Están presentando una reforma a la justicia que disminuye las penas, donde hay un principio de oportunidad para estos violadores y asesinos ¡Eso no puede ser! Voy a hacer una carta, voy a trabajar con la gente porque eso no lo podemos permitir, al contrario, hay que endurecer las penas, hay que darles un escarmiento para que no haya más personas que hagan lo mismo que hizo este asesino”, afirmó.

La mandataria departamental se refería al proyecto que cursa en el Congreso de la República y que radicó recientemente la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, donde en el artículo siete se señala de reducción en las condenas a esos deleznables criminales, en caso de que acepten su responsabilidad en hechos contra la vida o la libertad sexual de niñas, niños y adolescentes.

“En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena”, señala en uno de los apartes del controversial parágrafo.

Sin embargo, la alta funcionaria atenuó la propuesta y sostuvo en una entrevista que concedió en la emisora Caracol Radio que no se trata de “beneficios” ya que por la ley de Infancia y Adolescencia quedaron prohibidos, por lo que no pueden obtener “libertad condicional o provisional”, si no que se trata de una “rebaja mínima” si colaboran con la justicia.

“De todos modos va a pagar una pena, se le va a imponer una sanción y debe aceptar el delito para llegar a una condena”, afirmó en el medio radial.

Pero esto no convenció a Toro, que aparte de anunciar su oposición al mencionado proyecto, se comprometió a que se vuelva a dar la discusión de que los violadores y asesinos de menores nunca puedan recobrar la libertad.

“Tenemos que abrir el debate de la cadena perpetua. La Corte Constitucional dijo que no, pues quien tiene que decidir es la gente y si hay que hacer un referendo pues lo hacemos (...) Tenemos que decir que esas personas no pueden estar en la sociedad, esas personas salen de la cárcel y vuelven otra vez a cometer los mismos delitos”, insistió.

La gobernadora del Valle recordó que el confeso asesino de Sofía Delgado había sido procesado penalmente por otro caso de abuso sexual contra otra menor de edad, pero por lo ineficacia de la Justicia, recobró la libertad y perpetró un crimen peor.

“Esta persona ya lo había cometido y no había pasado nada con la justicia, entonces vamos a esperar que más niños mueran, que más niños sean violados, ultrajados como lo fue Sofía, pues no podemos esperar y yo creo que ahí es donde tenemos que abrir ese debate”, reprochó.

Toro fue más allá, y a través de un video que publicó en su cuenta oficial de la red social X, volvió a emprenderla contra esa propuesta del Gobierno Nacional, y aseguró que “las cifras de abuso son alarmantes y muestran que nuestras niñas son las principales víctimas de una violencia de género que no podemos ignorar” por lo que iniciaría una campaña contra la impunidad en los crímenes contra los menores.

“No es el momento para hablar de rebaja de pena, sino de unirnos para exigir sanciones mucho más severas. Propongo una campaña ciudadana para pedir al Congreso una ley que castigue de por vida a quienes violen, maltraten o asesinen a una niña o a un niño. ¿Quién puede ignorar este sufrimiento? Por eso invito a todos los colombianos a dar esta causa, recoger firmas, decirle a los agresores que su tiempo de impunidad ha terminado. No les fallaremos a nuestras niñas, se lo debemos a Colombia”, concluyó.