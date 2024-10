Uribe se burló del presidente en reunión donde gritaron ‘fuera Petro’: “Después dice que le hacemos golpe de Estado”

El expresidente Álvaro Uribe hace presencia pública en distintos puntos de Antioquia - crédito @AlvaroUribeVelez/X

El expresidente Uribe viene realizando diferentes presentaciones políticas en varios puntos de Antioquia. El líder de la derecha política en Colombia busca apoyo para consolidar a su partido como uno de los más fuertes para las próximas elecciones que se llevarán a cabo en 2026.

El nacido en la capital paisa escucha las principales problemáticas que tienen los ciudadanos o habitantes de los barrios y municipios que visita dominicalmente. En esta ocasión, el exmandatario estuvo presente en Robledo, Medellín, donde aprovechó un momento para hacer una pulla al presidente Gustavo Petro.

En medio de la presentación del evento, se puede escuchar a diferentes seguidores del Centro Democrático gritar la conocida arenga “Fuera Petro”, que comenzó a escucharse en manifestaciones en contra del actual mandatario, pero que que se hizo popular cuando se presenció en diferentes estadios del país, previo a varios juegos de alta relevancia a nivel local e internacional.

En su intervención, el exmandatario hizo una pulla al actual primer mandatario - crédito corte de pantalla/X

En esta ocasión, se oía a los ciudadanos de Robledo gritar al unísono esta frase mientras uno de los organizadores tenía el micrófono en mano y no pudo hablar porque justo el también exalcalde de Medellín en 1982, pidió el artefacto. Una vez lo tuvo en su poder, aseguró con tono burlón: “No, no, no. Después dice que le estamos dando un golpe de Estado aquí en Robledo”. Mientras lo decía, en su rostro se dibujó una sonrisa que buscaba la aprobación de los escucha. Después de su intervención, rápidamente devolvió el dispositivo a quien originalmente lo tenía. Las risas por parte de sus interlocutores no faltaron.

Las conclusiones dominicales de Uribe en Robledo

Como viene siendo costumbre, el expresidente (2002-2008) viene publicando por redes sociales su asistencia a eventos políticos en distintos barrios de Medellín. En sus videos hace una conclusión de lo que ha escuchado por parte de los seguidores del Centro Democrático. En esta ocasión, aseguró que el deterioro del país afectaba por igual a ricos y a pobres, haciendo alusión a la inseguridad: “Esto que está pasando en inseguridad, pues el rico se va más fácil para el extranjero y consigue seguridad privada y, ¿Qué le pasa al pobre?”.

El exmandatario aseguró que las reformas que ha adelantado el actual gobierno no son buenas - crédito Juan David Duque/REUTERS

También habló de las reformas que se han adelantado en la actual gestión de Gustavo Petro y afirmó que no permiten un avance para Colombia. Hizo referencia a las de trabajo y salud específicamente, afirmando que son muchas las empresas que han perdido su fuerza, porque “el Estado ha destruido la salud, muchas empresas ya han tenido que sacar un presupuesto adicional para pagar la salud de sus trabajadores”.

También afirmó que “Están acabando con la familia” porque la Superintendencia, según dice, con su propuesta de que a los tres años los niños se puedan cambiar de sexo es una falta de respeto y no es algo positivo para las familias.

El expresidente Uribe afirmó que la derecha debe estar lista para ganar en las elecciones de 2026 - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

También llamó la atención de los ciudadanos que lo vieron asegurando que la derecha debe estar lista para ganar las elecciones de 2026: “Hay que prepararnos para ganar, pero que no gane uno de nuestros compañeros, que gane Colombia, necesitamos un gobierno que corrija los errores del pasado, como los que yo pude cometer y también un Gobierno que pueda cambiar la actual orientación”.

Finalmente instó a sus escuchas a que no odiaran a Petro, según comentó, eso es perder el tiempo: “Un muchacho nos dijo esta mañana que no se podía odiar. Gastarle tiempo a odiar al presidente Petro es inútil, ¿para qué?, eso quita el raciocinio, eso amarga el corazón, hay que gastar el tiempo estudiando las razones de oposición”. En el video se puede oír que alguien le responde que no lo soporta.