Sablazo de María Fernanda Cabal a Petro por aumento de producción de coca: “Está llevando a Colombia a un narco-Estado”

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reveló que el país tuvo 253.000 hectáreas sembradas de coca en 2023, lo que significa un incremento del 10% en comparación al mismo periodo del año anterior. Este aumento ha ido de la mano con un crecimiento en la producción de clorhidrato de cocaína pura, que llegó a 2.664 toneladas métricas, un 53% más que en 2022.

La expansión de los cultivos de coca han contribuido a fortalecer la presencia y el poder de las bandas criminales en el territorio nacional. “Esto genera cambios estructurales en las relaciones de poder, lo que conduce a una alta disponibilidad de financiación y especialización productiva en áreas estratégicas”, señaló la Unodc en su más reciente informe.

En este contexto, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal utilizó sus redes sociales para criticar la gestión de lucha contra las drogas del Gobierno nacional.

“Vea cómo está llevando a Colombia a un narco-Estado. Lo que revela estudio de la ONU es que en SU “desgobierno” aumentó el área sembrada 10% y producción 53% (2.664) toneladas métricas”.

A su vez, le refrescó la memoria al primer mandatario, destacando una publicación que hizo en la que cuestionó la gestión que tuvo contra los cultivos de coca su predecesor Iván Duque.

“La gráfica dice que en su gobierno, el de Duque, donde hicieron trizas la paz, aumentó el cultivo de la hoja de coca como nunca y la tasa de homicidios en el Cauca y en todo el país… hacer trenzas la paz, traer más narcotráfico y muerte. Eso fue lo que usted y su movimiento lograron”, escribió Petro.

Al respecto, la congresista de oposición dijo que la propuesta de la Paz Total del gobierno del cambio no ha dado buenos resultados. “¿De qué paz habla si no combate el narcotráfico que produce la guerra?”, explicó.

A propósito, envió un mensaje a las personas afines a la ideología del gobernante de los colombianos, que no se han pronunciado frente al aumento de las hectáreas de coca en el país para 2023.

“¿Dónde están los izquierdópatas petristas defendiendo su “lucha” contra la coca?. Estamos llenos de coca. El área sembrada en Colombia con Petro en 2023 aumentó un 10% y la producción potencial en 53%”, se lee en la publicación.

Así las cosas, sostuvo que las políticas de Petro para la erradicación de cultivo no funcionan, y las cifras lo demuestran “hay 253 mil hectáreas que alimentan el terrorismo en el país”.

Por otro lado, la congresista del Centro Democrático responsabilizó al presidente Petro de que Colombia encabece la lista de países latinoamericanos con mayores índices de incautación de cargamentos de cocaína.

“Colombia es el país que más cocaína produce en América Latina. Gracias al gobierno Petro que renunció a la persecución de la cadena de producción. Hoy debe haber más de 300.000 hectáreas sembradas con coca”, señaló en su cuenta de X.

¿Qué ha dicho Petro sobre el aumento de la producción de Coca?

Sobre el incremento de los cultivos y cargamentos de cocaína incautados por las autoridades de narcóticos, el presidente de la república, Gustavo Petro, afirmó que el panorama actual está ligado al fracaso de la clásica lucha contra las drogas.

En ese sentido, dijo que es necesario cambiar el enfoque de ir en contra de los cultivadores y trabajar en acciones que impidan los envíos de los estupefacientes.

“La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado, no sirve. Si la continuamos, no vamos si no a sumar otro millón de muertos en América Latina y vamos a tener más estados fallidos. Vamos a tener, quizá, la muerte de la democracia en nuestro continente”, detalló el jefe de Estado.