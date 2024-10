Javier Fernández, el ‘Cantante del gol’ reveló detalles detrás de su pleito con ‘Caracol Televisión’: “Tocó poner abogado”

El cantante del gol dio detalles de su pleito con Caracol Televisión - crédito @elcantantedelgol/ Instagram

El comentarista deportivo Javier Fernández, más conocido como él ’Cantante del gol’ confesó en medio del pódcast Si se puedcast que los problemas con Caracol Televisión se desataron después de que una cadena de supermercados le ofreciera ser parte de la imagen de una campaña de publicidad.

Fernández explicó que el lío inició cuando Caracol le dijo que las famosas frases que usa al narrar un partido les pertenecían, momento en que tuvo que acudir a recursos legales para demostrar que las frases le pertenecían y podía hacer libre uso de ellas.

El Cantante del gol asegura que el canal se opuso a un comercial que iba a hacer con un almacén de cadena

“Ellos pensaron que las frases les pertenecían, pero resulta que ninguna de ellas nacen en el canal... Realmente nacieron en la radio, exactamente en Colmundo en 1993, cuando voy a una Copa América, y es que las cosas se hacen importantes dependiendo de quién las diga y cómo las diga, no es lo mismo que otra persona las diga”, mencionó el comentarista.

“Como le pegaste”, “chao papá”, son algunas de las frases que Javier asegura, el canal quería mantener como su propiedad; sin embargo, resalta que la esencia de la frase está en su voz, además de confesar que no se trata de frases rebuscadas.

“Estas son frases que se entienden dentro del fútbol, incluso si hablas con un futbolista ellos te van a decir que son frases que salen de las cosas que ellos dicen en el campo de juego, como el ‘chao papá’, eso lo entienden ellos, yo solo lo tomo y lo popularizo”, dijo.

El Cantante del Gol dio detalles del origen de sus frases

Incluso asegura que la famosa frase “tú tranquilo” fue reutilizada de una respuesta que le dio su propio hijo, pues Javier comentó que “un día llevaba a mi hijo a una de sus prácticas de fútbol y yo le dije que iba tarde y él me respondió: ‘tú tranquilo papá que yo nervioso’, y en ese momento noté que esa frase estaba chévere y la empecé a usar”.

El problema con Caracol Televisión

En medio de la entrevista, el ‘Cantante del gol’ aseguró que los problemas con el canal llegaron cuando la cadena de supermercados Éxito lo contactó para que fuera la imagen de una campaña de publicidad, pues ellos querían que dentro de las promociones usara sus famosas frases, petición a la que Caracol se opuso.

“Iba a hacer un comercial con el Éxito, iba a ser imagen de ellos por 10 meses, ellos querían la frase y yo le dije que no había problema y firmé. En ese momento ellos empezaron a decir que la frase era de ellos, fue increíble porque nos tocó poner abogado”, explicó el comentarista.

Javier Fernández Franco habló de su pleito con Caracol Televisión

Además, aseguró que después de la batalla legal, pudo demostrar que las frases le pertenecían, por lo que tuvo que registrar las frases. “Al final obviamente todo salió a mi favor, ahora todas mis frases están registradas, y por fortuna no tuve problemas... Ahí está Dios, como tiene que ser, y tengo que decir que uno aprende con esas situaciones”.

Marcar la diferencia en el mundo de la narración deportiva

Javier Fernández confesó que durante su formación como periodista deportivo notó que debía marcar la diferencia por la cantidad de colegas que había en el medio, no solo de Colombia sino de varios países latinos.

“Había muchas cosas como modismos y maneras de narrar que llegaron de Brasil, y en ese momento me dije que había que marcar una diferencia, si yo aprendí a manejar mi voz, voy a demostrar una diferencia, y eso lo hice siendo uno de los comentaristas con la celebración de gol más alta y larga”.

El comentarista asegura que uno de sus colegas notó que sus celebraciones de gol eran diferentes, por lo que aseguraba que eran más unos cantos que gritos, por lo que lo bautizó el Cantante del gol. “Él me dijo: ‘si cantas tan bien, tienes que llamarte el Cantante del gol, ese es tu nombre, no le busques más’ y desde ahí me gustó”, dijo.

El cantante del gol habló de su proceso para marcar la diferencia en el mundo de la narración deportiva

Javier asegura que ese distintivo fue su ventaja en aquella época, pues los fanáticos del fútbol estaban en búsqueda de algo fresco en la narración deportiva.