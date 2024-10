Ofensiva contra el Clan del Golfo en Bolívar: tres miembros fueron abatidos y cabecilla se escapó herido

Policía informó que fueron abatidos tres miembros del Clan del Golfo - crédito @DirectorPolicia/X

En la tarde del viernes 18 de octubre, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, informó el resultado del intenso operativo que se desarrolló en zona rural de Río Viejo, en el departamento de Bolívar, contra la estructura criminal Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por el general Salamanca, la acción ofensiva llamada Agamenón y Caribe, terminó con el asesinato de tres integrantes de la estructura criminal, quienes fueron evacuados en un helicópero oficial de la Policía hacia el poblado más cercano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“¡Golpe certero al ‘Clan del Golfo’! En desarrollo de las operaciones ‘Agamenón’ y ‘Caribe’, en Río Viejo (Bolívar) avanzamos en una acción ofensiva contra esta organización criminal que ya deja tres delincuentes abatidos”, escribió el director de la Policía, vía X.

Director de la Policía confirmó operativo contra el Clan del Golfo - crédito @DirectorPolicía/X

Del mismo modo, se confirmó que en medio del operativo terminó gravemente herido alias Albeiro, que a pesar de la contundencia de las fuerzas del orden, se dio a la fuga. Por este motivo, las autoridades indicaron que el operativo continúa hasta lograr ubicar al delincuente.

Cabe señalar que, alias Albeiro es un peligroso criminal señalado de ser el responsable de asesinar a líderes sociales, así como recrudecer el desplazamiento forzado de comunidades campesinas y mineras en Bolívar, Santander y en el Nordeste antioqueño.

En la diligencia policial se incautó material de intendencia, equipos de comunicación, así como dos armas de fuego, dos proveedores de fusil, una granada y dos celulares.

Cayó narco invisible del Clan del Golfo

Las acciones armadas contra el Clan del Golfo no dejan de ser contundente, debido a que en la mañana del viernes, Policía y Ejército confirmó la captura del narco invisible alias Pocho, conocido por ser el presunto narcotraficante encargado de enviar estupefacientes al Norteamérica por medio de lanchas go fast.

De acuerdo con la información revelada, a “Pocho” se le había emitido una orden de captura con fines de extradición de parte de la Corte Distrital para el Distrito Este de Texas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de drogas.

Cayó alias Pocho, narco invisible del Clan del Golfo - crédito @Mindefensa/X

“Este narcotraficante independiente, con una trayectoria de más de seis años, no se involucraba de manera directa dentro de la estructura para mantener su clandestinidad”, destacó en el comunicado las Fuerzas Militares.

Por último, señalan que alias Pocho fungió como coordinador y hombre de confianza de alias Fritanga, extraditado en el año 2013 a Estados Unidos.

Clan del Golfo entró en proceso de expansión

El Clan del Golfo desató una ola de críticas luego de que se diera a conocer el video en el que invitan a hombres y mujeres a sumarse a sus filas. “Hoy te convocamos a unirte a la lucha lucha por la justicia y el bienestar de la nación. El Ejército Gaitanista de Colombia te invita a ser parte de un movimiento político y social que transforma realidades y defiende a nuestro pueblo del olvido del Estado”, dice uno de los fragmentos del video.

Video del Clan del Golfo que invita a jóvenes a sus filas - crédito @EgaitánColombia/X

En el clip, el grupo armado enfatiza en que se trata de un llamado para personas mayores de 18 años y que se pueden acercar a sus dependencias “militares, sociales y políticas” para recibir más información.

Ante esta convocatoria descarada, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, expresó que este cambio en la estrategia de reclutamiento —que ahora excluye a menores— puede ser visto como un “avance”, y advirtió que el objetivo del grupo sigue siendo preocupante, pues continúa buscando formas de expansión en lugar de disuadir a los jóvenes de optar por el camino de las armas.

“Pues es un avance en el sentido en que no está, digamos, su propósito no es reclutar menores, pero también es una figura un poco complicada en el sentido en que quieren ellos seguir expandiéndose y desde luego en lugar de aconsejar a estos jóvenes a que no transiten el camino de las armas”, indicó Patiño.