Conductor de plataforma se robó un cargamento de químicos en el centro de Bogotá, denuncian comerciantes

A través de las redes sociales pidieron ayuda para encontrarlo - crédito @ColombiaOscura_ / X

Cargado con químicos en el asiento trasero de su vehículo, un conductor de la plataforma InDriver, a quien habrían identificado con el nombre de Jhon Alberto, se dio a la fuga, según denunciaron los dueños de la mercancía.

El miércoles 16 de octubre, contrataron sus servicios para transportarla entre el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, y su negocio familiar; sin embargo, los productos jamás llegaron a su destino.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los afectados pidieron ayuda para localizarlo - crédito @ColombiaOscura_ / X

Así lo dieron a conocer, a manera de denuncia a través de las redes sociales: “El día 16 de octubre del 2024 4:30 pm, vehículo spark negro CZM 332 recogió mercancía en el sector de San Victorino calle 12 x cra 13A (químicos), nunca llego a su destino.

Y compartieron la grabación de seguridad del sector en el que recogió la carga, para advertir a otros usuarios de la aplicación sobre el peligro de tomar sus servicios, al menos con Jhon Alberto o cualquiera que pueda conducir el Spark de placa AZM 332:

“Si llegan a ubicar este vehículo, por favor informar de manera inmediata al CAl más cercano o a través de la red de apoyo”, insistieron, con la esperanza de recuperar los químicos, sin tener que cubrir la pérdida económica.

Y es que, desde el momento en el que le confiaron el millonario mercado de químicos, dejó de contestar y lo último que supieron, por cuenta de quienes trabajaban en el almacén, fue que con los paquetes ya en el carro, se fugó.

A pareja que pidió un mercado de 400.000 por aplicación tampoco se lo entregaron: les dejaron un ponqué y una gaseosa en portería

El hurto que sufrieron los tiktokers Angelina y Nicolás después de realizar un pedido a través de Rappi, fue el centro de una denuncia que hicieron pública en las redes sociales. Según relataron, tras solicitar un mercado valorado en 400 mil pesos, al regresar a casa descubrieron que solo les habían entregado dos gaseosas y un Chocoramo. Aunque se mostraron conscientes de su error al entregar el código de verificación antes de tiempo, consideraron injusto que la víctima termine siendo la culpable de la situación, según compartieron en un video que ha acumulado casi 300 mil reproducciones.

El incidente ocurrió cuando, estando fuera de su domicilio, el portero les avisó que el pedido había llegado. Para no retrasar al repartidor, los influencers le facilitaron el código de entrega sin esperar a estar presentes. Este código, generado de forma automática por la aplicación, debería entregarse únicamente al final de la transacción. Al regresar a casa, descubrieron que la mayor parte del pedido había desaparecido.

En portería les dejaron dos gaseosas y un ponqué - crédito @angelinaraujo / TikTok

Con humor, pero también con frustración, comentaron que lo único que les entregaron, además de las bebidas, fue un Chocoramo que ni siquiera habían solicitado. “Es un buen detalle, porque no habíamos pedido Chocoramo y la persona que nos robó nos dejó uno”, bromeó la pareja.

Rappi, a través de su servicio de atención, no brindó una respuesta adecuada en un primer momento. Los tiktokers, a pesar de ser usuarios del servicio Rappi Prime, tuvieron que interactuar con un asistente virtual que, ante la consulta sobre si habían entregado el código, simplemente respondió que no había nada que hacer. Este nivel de atención fue uno de los puntos más criticados por la pareja, quienes lamentaron no haber recibido una atención más personalizada considerando que pagan una suscripción mensual al servicio.

Al oro día fueron contactados gracias al eco generado por su publicación - crédito @angelinaraujo / TikTok

Después de compartir su historia, el área de atención al cliente de Rappi los contactó para analizar el caso. En esta ocasión, pudieron explicar a una persona real lo que había sucedido y por qué habían entregado el código antes de tiempo, a pesar de las advertencias en contra. “Nos sentimos escuchados”, afirmaron.

Finalmente, Rappi tomó medidas, incluyendo la desactivación de la cuenta de la repartidora implicada, y reforzaron su compromiso de combatir el fraude entre repartidores.