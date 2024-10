Desgarradoras declaraciones de la mamá de Sofía Delgado: “Que Dios haga justicia”

Sofía Delgado, niña de 12 años desaparecida en Candelaria, Valle del Cauca, apareció sin vida - crédito Redes sociales

Tras conocerse la lamentable noticia del hallazgo de Sofía Delgado sin vida, su madre, Lady Zúñiga, entregó las primeras declaraciones en medio del llanto. Exigió justicia en el caso de su hija.

Desde su casa, a donde llegaron decenas de personas a manifestar su apoyo en este complicado momento, la mujer pidió que la muerte de su niña no quede en la impunidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En medio del llanto la mamá de Sofía Delgado dijo que jamás imaginó pasar por algo así. Aseguró que hay personas con malas intenciones y en este caso le tocó a ella y a su familia sufrir las consecuencias del actuar de ese tipo de gente.

“Es gente mala, es gente con máscaras, que no tienen amor en el corazón, no tienen a Dios en el corazón, y siempre piensan hacer lo malo. Uno nunca piensa que le va a pasar esto, nunca en la vida me llegué a imaginar, pero en este caso nos tocó a nosotros y le pido a Dios que Él haga justicia sobre las personas que están capturadas, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos”, dijo Lady Zúñiga, que estaba acompañada por la alcaldesa de Candelaria, Valle del Cauca.

Además de exigirle a las autoridades que hagan justicia, aseguró que deja el caso en manos de Dios para que la muerte de Sofía no quede impune. Zúñiga dijo que luchará para que ninguna familia o niño inocente pase por lo que están pasando ella y su familia.

La niña de 12 años fue hallada sin vida en la mañana del jueves 17 de octubre de 2024 - crédito redes sociales

“Primero que todo, pedirle a Dios que haga justicia. En nombre de mi hija Sofía, seguiré el legado para que lo que estamos viviendo como familia no les toque a más familias y a más niños inocentes. Ella solo iba por un champú para bañar la perrita”, añadió.

El caso que conmueve a todo el país

El 29 de septiembre de 2024, la desaparición de Sofía Delgado, una niña de 12 años, conmocionó a la comunidad del barrio La Victoria en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria, en el Valle del Cauca.

Sofía había salido de su casa para realizar una breve compra en una tienda cercana, pero nunca regresó. Tras 19 días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo sin vida en un cañaduzal.

La desaparición de Sofía fue captada parcialmente por cámaras de seguridad del sector, lo que proporcionó a las autoridades un video que mostraba las últimas imágenes de la niña con vida. Sin embargo, este material no ofreció pistas concluyentes sobre su paradero.

Último video de Sofía Delgado, niña de 12 años desaparecida - crédito Cifuentes Villa Gorgona Candelaria Valle/Facebook

Desde el primer momento, los padres de Sofía alertaron a las autoridades, y con el paso de los días, el caso adquirió mayor relevancia debido a la falta de avances significativos en la investigación.

El caso de Sofía Delgado ha generado una ola de indignación en Colombia, un país que rechaza enérgicamente los actos de violencia contra menores y personas indefensas. La comunidad, junto con los familiares y amigos de la niña, ha expresado su dolor y exigido justicia por este trágico suceso.

La noticia del hallazgo del cuerpo de Sofía fue confirmada por las autoridades del Valle del Cauca el 17 de octubre de 2024, lo que puso fin a la angustiosa espera de casi tres semanas para su familia. Este caso ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y protección para los menores en el país.

En el desarrollo de la investigación y en una tarea de allanamientos en varios sitios la Policía detuvo a un hombre en Florida, Valle del Cauca. Ante algunas pruebas halladas en la vivienda del hombre y que están bajo análisis, el señalado confesó el crimen.

Las autoridades también confirmaron la captura de una mujer, pareja sentimental del detenido, en una veterinaria ubicada en Candelaria, el mismo municipio donde fue raptada la niña.