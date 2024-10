Mujer murió tras caer desde el nuevo puente de la Avenida 68 con calle 3ª

Una mujer que iba de parrillera en una motocicleta falleció al caer del nuevo puente vehícular en la calle 3ª con avenida 68, luego de que un taxi embistiera el vehículo en el que se movilizaba. (Crédito: Infobae / Solo Emergencias Moteros)

Una tragedia se reportó en el occidente de la capital colombiana durante la noche del martes 15 de octubre, luego de que una mujer cayera desde el recién estrenado puente vehicular en la intersección de la calle 3ª con avenida 68, el cual entró en operación desde la semana pasada.

“Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Puente Aranda, entre taxi y motociclista en la calle 3 con carrera 68, sentido occidente-oriente. Se asigna unidad de @TransitoBta en el punto y grupo de criminalística en desplazamiento (sic)”, publicaron hacia las 8 de la noche en la cuenta de oficial de X de la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la zona hubo una gran congestión vehicular mientras llegaban las autoridades para llevar a cabo las labores del levantamiento del cuerpo de la víctima que se extendieron hasta las 11:20 de la noche, momento en el que en la zona se recuperó la normalidad.

“@BogotaTransito y @SectorMovilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida (sic)”, trinaron en la entidad.

Del trágico suceso, el grupo de Telegram Solo Emergencias Moteros dio a conocer un video en el que se podía observar el cuerpo sin vida de la mujer sobre la avenida 68, mientras los transeúntes que pasaban por el lugar llamaban a los organismos de emergencia.

La mujer iba como parrillera en una motocicleta que se movilizaba en el nuevo puente de la calle 3ª con avenida 68, cuando, al parecer, un taxi embistió el vehículo en el que iba y cayó al vacío. (Crédito: Cuenta de Telegram Solo Emergencias Moteros)

Algunos testigos del accidente señalaron en el informativo de televisión Noticias Caracol que el taxi involucrado en el siniestro invadió el carril por el que se movilizaba la motocicleta y la embistió. Aunque el conductor permaneció en el vehículo, la víctima que iba de acompañante terminó cayendo al vacío por la fuerza del impacto.

Entre tanto algunos de los habitantes de ese sector indicaron en el noticiero de la televisión bogotana Citynoticias que esa obra de infraestructura, al parecer, quedó insegura por entregarla de carrera.

“Fue una obra que estaba proyectada para que la entregaran en agosto de este año. Se le sugirió al alcalde, Carlos Fernando Galán, que nos hiciera el favor y le pusiera la baranda porque estaba muy inseguro. Dijo que hipotética iba a mirar que se podría hacer y mire el resultado. Nuestra avenida 68 se nos ha vuelto demasiada accidentada. Los semáforos los suspendieron, tampoco hay puente peatonal. estamos en las manos de dios”, dijo Ezequiela Chacón en ese medio de comunicación.

Fueron varias personas que se movilizaban por la zona, durante el desafortunado suceso, las que insistieron en que el cruce vehicular elevado era inseguro.

“Es de las obra más chambonas que hay en Bogotá. Por poco me estrello cuando iba encima del puente porque resulta que no tiene señalización y se utiliza en doble sentido reducido a un carril. No hace ocho días que lo inauguraron y ya tenemos el primer muerto. Terrible”, señaló un conductor del transporte público.

Motociclistas siguen siendo los más afectados en siniestros viales en Bogotá

Fotografía de archivo de la atención de un siniestro de tránsito que involucró una motocicleta en Bogotá. (Crédito: Colprensa)

Si bien las muertes en siniestros de tránsito en la capital colombiana tuvieron una importante reducción durante el primer semestre del año, de un 80 %, pasando de 571 decesos en 2023 a 317 en 2024, las motocicletas siguen siendo el vehículo más afectado en los siniestros viales con fatalidades, de acuerdo con los datos más recientes del Observatorio de Salud de Bogotá.

Según esas cifras, el 45 % de los medios de transporte que generaron accidentes de tránsitos donde se registraron decesos eran motocicletas, con 144 casos. Así como fueron el vehículo contra el que se ocasionó el siniestro con 77 hechos, es decir el 24 % de los casos totales.