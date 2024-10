Karen Sevillano fue llamada “infiel” y así respondió la ‘influencer’: “De repente aparezco envuelta en un escándalo”

La influencer negó las acusaciones de infidelidad después de que fue señalada por una internauta- crédito @karensevillano/Instagram

La creadora de contenido Karen Sevillano estuvo envuelta en una controversia en redes sociales después de ser acusada de infidelidad.

Una internauta afirmó que Sevillano mantenía un romance con un hombre llamado Samuel Andrés, lo que implicaría una traición a su pareja actual Neider García.

“Llega Neider y me escribe (...) que una muchacha que se llama ‘nomerezcotenertikt’ le escribió que yo estaba saliendo con el novio, Samuel Andrés. A lo que entonces Neider me dijo: ‘amor, ¿cómo así que estás saliendo con Samuel Andrés?’, y yo: ‘¿Samuel Andrés?’”, expresó la influencer a través de un video publicado en sus redes sociales.

La influencer afirma que Samuel Andrés intenta difamarla con rumores falsos - crédito @chismescalientescol/Instagram

Ante estas acusaciones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no tardó en responder y desmentir los rumores, sugiriendo que Samuel Andrés podría estar difamándola al afirmar falsamente que tenía una relación con ella.

“Samuel Andrés te está mintiendo porque Samuel Andrés le dijo a ella que él estaba saliendo conmigo. Me doy yo un reposo de las redes sociales dizque para refrescarme, me voy a entrenar y aparezco metida en un bochinche con Samuel Andrés”, añadió la caleña, aclarando las acusaciones.

La relación entre Karen Sevillano y Neider García ha sido seguida de cerca por sus seguidores, especialmente durante la participación de la creadora de contenido en el reality del Canal RCN, donde resultó ganadora. Durante su estancia en el programa, que duró casi cuatro meses, ambos encontraron maneras creativas de mantenerse conectados. Sevillano llevó consigo una chaqueta de García, mientras que él imprimió una figura de cartón de tamaño real de su novia.

Neider y Karen Sevillano llevan años de relación - crédito @karensevillano/Instagram

Después de su salida del reality de convivencia, en donde compartió set con Martha Isabel Bolaños, La Segura, Julián Trujillo, Nataly Umaña, Miguel Melfi y muchos más, la pareja ha aprovechado para recuperar el tiempo perdido con escapadas románticas, muchas de ellas en compañía de su familia. Sin embargo, la reciente acusación de infidelidad generó un revuelo en las redes sociales.

La caleña, que ha ganado popularidad por su estilo humorístico y su enfoque único en redes sociales, cuenta con más de tres millones de seguidores en TikTok y más de dos millones en Instagram. Su carrera ha estado en ascenso, consolidándose como una de las figuras más destacadas en el ámbito digital colombiano.

La creadora de contenido ganó notoriedad durante la pandemia: “Cuando apareció esta plataforma de TikTok, estábamos en cuarentena, me la mostró mi hermana menor. Me dio jartera aprenderme tantas cosas y tantos audios y yo dije, voy a grabar aquí”, comentó la influencer en el reality.

Karen Sevillano agradeció en 'La casa de los famosos Colombia' el impulso que le dio Lina Tejeiro durante la pandemia - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Sin embargo, se volvió famosa gracias a la actriz Lina Tejeiro, que viralizó uno de audios: “Les voy a decir una sola cosa. Hombre que me esté cayendo y yo vea que tiene su novia, lo sapeo. Lo sapeo normal y lo sapeo frenteado, porque ustedes como hombres tienen que dejar el zorrismo y las perridades”.

Desde entonces, Karen ha acumulado una gran cantidad de seguidores y ha expresado su gratitud hacia Tejeiro por el impulso que le brindó en su carrera: “Siempre le quise preguntar por qué me había compartido, me dijo que vio en mi alguien que merecería la oportunidad de que la conocieran porque lo que hacía lo veía chistoso (...) Yo le debo todo a ella porque se fijó en mí, pero no solo eso, me dio su amistad y me ha impulsado mucho”.

La relación entre Sevillano y Tejeiro ha sido un factor clave en el ascenso de la influencer. Ambas mantienen una amistad cercana, viéndose regularmente tanto en Cali como en Bogotá, y asistiendo a eventos personales como cumpleaños: “Ahora somos tan amigas que siempre que ella está en Cali nos vemos o si yo vengo a Bogotá nos encontramos. Vamos a todos los cumpleaños la una de la otra”, añadió. Este vínculo ha sido fundamental para que la creadora de contenido continúe creciendo en el ámbito digital y mantenga su relevancia en el mundo del entretenimiento.