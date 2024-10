Centro Democrático rechazó señalamiento de Hollman Morris en contra de María Fernanda Cabal: “Es inaceptable”

Hollman Morris aseguró que llevará a María Fernanda Cabal a la cárcel - crédito @MariaFdaCabal/X

El miércoles 16 de octubre de 2024, un nuevo episodio de tensión política surgió en Colombia tras las declaraciones del gerente de Rtvc, Hollman Morris, que afirmó en un video publicado en sus redes sociales: “A Cabal la llevo a la cárcel”.

Estas palabras, dirigidas a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, fueron pronunciadas en la cabina de Radio Nacional de Colombia, mientras se escucha de fondo el Himno Nacional.

Por lo que el incidente generó una rápida reacción por parte del partido de oposición, que denunció lo que considera una amenaza y una persecución política.

En el video, Morris hizo referencia al supuesto contexto de persecución y violencia que ha vivido en el pasado, y señaló que no está dispuesto a repetir “la misma historia”.

Por tal motivo, el Centro Democrático no tardó en reaccionar ante estas declaraciones, por lo que, a través de su cuenta oficial en X, el partido rechazó tajantemente las palabras de Morris y denunció lo que consideran un uso indebido de los medios públicos para atacar a sus miembros.

“Es inaceptable que desde un medio público, pagado por los impuestos de los colombianos, se lancen amenazas contra @MariaFdaCabal. Rechazamos los señalamientos de Hollman Morris contra la senadora”, publicó el partido.

El partido rechazó lo que consideró como una estrategia para atacar a la oposición - crédito @CeDemocratico/X

La declaración no se limitó a condenar las palabras del gerente de Rtvc, sino que fue más allá al acusar al sistema de medios públicos del país de estar al servicio de los intereses políticos del Gobierno nacional.

Según el Centro Democrático, estos medios han sido convertidos en “un medio de propaganda política del Gobierno”, lo que representaría, a su juicio, una estrategia de persecución hacia la oposición.

Además, el partido expresó su preocupación por lo que consideró una creciente instrumentalización de los medios estatales en favor de la narrativa gubernamental, lo que, en su opinión, debilita la imparcialidad que se espera de los medios financiados por los ciudadanos: “Desde el sistema de medios públicos del Estado se ha lanzado una estrategia de ataques y persecución contra la oposición, hecho que merece toda nuestra condena”, concluyó la publicación.

Hollman Morris, directivo de RTCV, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que habló de la senadora Cabal - crédito montaje Infobae/Rtcv-@HOLLMANMORRIS/X

La respuesta de María Fernanda Cabal

Por su parte, la senadora, una de las voces más críticas del Centro Democrático frente al Gobierno de Gustavo Petro, también se pronunció al respecto.

A través de sus redes sociales, Cabal calificó las declaraciones de Hollman Morris como una clara amenaza y parte de una estrategia para silenciar su labor política.

Cabal, reconocida por sus posiciones de derecha y su firme oposición a las políticas del actual gobierno, ha sido una figura clave en la bancada del Centro Democrático, por lo que afirmó que no se dejará intimidar y que seguirá defendiendo sus ideales y su labor en el Congreso.

“Esta amenaza de Hollman Morris, director de RTVC, que usa recursos públicos, demuestra una vez más la persecución e instrumentalización que hace de la justicia para callar una voz de oposición como la mía. No le temo y no me amedrantará”, manifestó la senadora.

La senadora dejó ver su rechazo a las palabras de Hollman Morris - crédito @MariaFdaCabal/X

Las palabras de Cabal reflejan una narrativa recurrente dentro de su partido, que ha denunciado en varias ocasiones lo que consideran una persecución por parte del Gobierno nacional y sus aliados hacia las voces disidentes.

Por su parte, Morris denunció a la senadora Cabal por injuria y calumnia por sus los señalamientos sobre la supuesta voz que han logrado las Farc a través de Rtvc.

“RTVC convertido en caja de resonancia de FARC. El ‘periodista’ muy complacido con presencia de guerrilla, pero preocupado con ‘avance paramilitar’”, aseguró la senadora en su cuenta de X.