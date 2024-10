Petro se despachó ante vehemente respuesta de Uribe, al que acusó de muerte de trabajadores: “Yo trataba de hacer una revolución”

Hay nuevo encontrón entre el presidente Gustavo Petro y el ex jefe de Estado Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La álgida discusión que se gestó en redes sociales entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez sigue escalando el lunes festivo 14 de octubre. Y todo por las graves acusaciones del jefe de Estado, que aseveró que Uribe había sido el responsable de la muerte de varios de sus empleados en su época de hacendado, lo que causó una contundente respuesta del exgobernante, que recordó el pasado guerrillero del presidente, como miembro del M-19.

Petro, en su perfil de X, insistió en que lo de él era una “revolución” y no una forma de delinquir, además de señalar que Uribe no veló por los derechos de sus trabajadores. De hecho, insinuó en lo que sería una conducta esclavista del ex jefe de Estado, lo que encendió aún más la confrontación mediática entre ambos; siendo este el peor momento en las relaciones que, al inicio del mandato, en agosto de 2022, eran de respeto y caballerosidad, pero se transformaron en violencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Estimado expresidente, mientras sus trabajadores con hambre en el estómago le daban riquezas a usted, yo trataba sé hacer una revolución para evitarlo. Hacer revoluciones no es delinquir, pero matar revolucionarios por la espalda, a sangre fría y por simple odio, sí. En este mundo el hacendado que aún ve en sus trabajadores, esclavos negros, no tiene futuro. Lo invito a una revolución: la revolución de la equidad social y la democracia profunda. La revolución de la vida”, afirmó.

En desarrollo...