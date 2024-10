Polilla envió un conmovedor mensaje en medio del duelo por la Gorda Fabiola: “Es duro, pero sanador”

Nelson Polanía, conocido como Polilla, ofreció un emotivo homenaje a su esposa en Instagram con recuerdos familiares - crédito @polilla_feliz/IG

La tristeza y el vacío que dejó la partida de Fabiola Emilia Posada, conocida cariñosamente como la Gorda Fabiola, se sintió profundamente en los corazones de quienes admiraban su talento y trayectoria en la televisión colombiana. La noticia de su fallecimiento el 19 de septiembre generó una oleada de emociones entre sus seguidores y familiares, ya que solo un día antes había celebrado su cumpleaños número 61. La pérdida de esta icónica humorista impactó las redes sociales, donde miles de personas expresaron su dolor y conmoción por su partida.

En medio del duelo que vive Nelson Polanía, conocido como Polilla, compartió un homenaje a través de Instagram. En su publicación, incluyó una serie de imágenes que mostraban momentos significativos junto a la Gorda Fabiola y su hijo, Nelson David Polanía Posada. Polilla complementó la publicación con un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre la dificultad de estos días y destacó el apoyo que recibió de quienes lo rodean, resaltando la importancia de contar con una red de seres queridos durante este difícil momento.

Polilla compartió sus sentimientos tras la pérdida de su esposa y reconoció que su hijo y sus dos mascotas juegan un papel crucial en su difícil momento. Esta etapa de duelo se convirtió en uno de los momentos más desafiantes de su existencia. A pesar de la profunda tristeza que le causó la ausencia de su esposa, Polilla halló un camino para enfrentar su dolor de manera sanadora.

“Es increíble cómo nos hemos dado cuenta de que un perrito ayuda tanto en estos momentos. Compartimos ahora muchas cosas con este par de seres”, explicó en una emotiva publicación en Instagram. A lo largo de su mensaje, enfatizó que, a través de los recuerdos, lograba revivir momentos compartidos con su esposa. Estos instantes quedaron grabados en su memoria, en los lugares que solían disfrutar juntos.

“Es duro, pero sanador”, reflexionó Polilla sobre su proceso de duelo. Mencionó que enfrentar esta situación resulta un tanto cruel, pero que le brinda consuelo al espíritu. Además, agregó que “al principio es como echar alcohol en una herida; te duele, gritas, pero luego reconforta la mente. La pena es intangible, no se ve”.

Así mismo, expresó su agradecimiento por cada momento compartido con ella, destacando que, aunque la tristeza persistía, también lo hacía el cariño que sentía hacia su difunta esposa. “Lo que más recuerdo de la humorista es su sonrisa, las carcajadas y la felicidad que tanto la caracterizó”, señaló, subrayando la alegría que ella aportó a su vida.

Por último, Polilla compartió su descubrimiento de que hablar sobre su experiencia ayudaba a conectar con su interior y a liberar la aflicción que lo abrumaba. “Vas logrando una paz muy grande cada vez que la memoria invade tu espacio”, indicó, reconociendo el efecto sanador de recordar a su esposa. A través de anécdotas hilarantes y chistes, encontró formas de celebrar la vida que habían compartido. “He llegado a recordarte con una sonrisa y hasta con una carcajada junto a nuestra familia, amigos y compañeros”.

El conmovedor mensaje lo finalizó con: “Cada día me siento más agradecido con Dios, porque nos cruzó en esta vida, y agradecido contigo, porque aunque ya no estés me has enseñado los últimos días tantas cosas, y sobre todo he aprendido a valorar lo que antes pasaba desapercibido. Gracias infinitas, mi amor”.

Las pertenencias de La Gorda Fabiola

El comediante reveló sus planes para las pertenencias de su fallecida esposa. Aunque admitió que deshacerse de sus cosas le resultaba doloroso, aclaró que lo hará por una buena causa, siguiendo el legado de su esposa. Polilla anunció que retomará la iniciativa que su esposa solía realizar, conocida como El pulguero de La Gorda. Esta actividad consistía en vender algunas de sus pertenencias para recaudar fondos destinados a distintas fundaciones. Sin embargo, esta vez, se venderán todas sus cosas.

El comediante recordó cómo la Gorda Fabiola, en su generosidad, incluso llegó a regalar su bolso durante una de esas ventas solidarias. Polilla destacó la importancia de continuar con esta tradición, la cual fue una muestra del gran corazón de su esposa y su deseo de ayudar a los más necesitados.