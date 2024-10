Diego Trujillo reveló cuál es la clave para hacerse amigo de sus exparejas, pues ahora trabaja con Zharick León

Diego Trujillo y Zharick León volvieron a trabajar juntos después de 'La Pola', novela en la que nació su amor - crédito @diegotrujillo y @casaeborrero/Instagram

En entrevista con Infobae Colombia, el actor Diego Trujillo habló de su debut como director de teatro con la obra No te vayas Charly, historia que se estrenó en Casa E Borrero y en la que se reencontró con su expareja Zharick León, con la que afirmó que rompió en buenos términos: “Tengo la ventaja enorme de haber terminado nuestra relación de una manera maravillosa, amigable y respetuosa”.

Asimismo, el también escritor y comediante reveló el que considera es su secreto para conseguir transformar las relaciones sentimentales en valiosas amistades. “Cuesta y es doloroso, pero debemos entender que el amor se puede acabar y que existen factores de parte y parte que influyen para una relación pase a otro plano, pues no hay razones para herir al otro cuando primó el respeto”, mencionó.

Diego Trujillo y Zharick León se reencontraron en el teatro como actriz y director - crédito Infobae Colombia

Fue en 2010 cuando Diego Trujillo y Zharick León coincidieron en la telenovela La Pola, producción en la que nació su romance que luego se acabó por mutuo acuerdo en buenos términos, pues el actor aseguró que: “Se puede terminar amorosamente sin que haya rencores más allá de la tusa normal y evidente”.

Ahora, la pareja se reencontró en las tablas, pero en otros roles, pues él es el director de la pieza teatral que ella protagoniza y en la que ambos demuestran que su amor evolucionó a una amistad mucho más fuerte que la relación de pareja que tuvieron en el pasado. “El respeto, cariño y la admiración que existe entre nosotros permitió que Zharick aceptara venir a trabajar conmigo, pero más importante aún fue el hecho de que ella valorara mi mirada como director, eso habla muy bien del concepto que tiene sobre mí”, contó Diego a Infobae Colombia sobre este proyecto que comparte con su expareja en donde es fundamental que el actor o la actriz confié plenamente en su director, que en este caso es él.

Para esta puesta en escena que toca el tema del acoso laboral y sexual, así cómo la manipulación de las noticias en los medios y cómo los personajes públicos batallan por mantener su buena imagen ante la gente, como director Diego estuvo a cargo de elegir al elenco con el que quería hacer su primer proyecto en teatro como líder.

Diego Trujillo comentó cómo se ha portado la prensa con él, a propósito de la obra que estrenó con Zharick León - crédito Infobae Colombia

Es así como escoge a Nicolás Montero que junto a Ramsés Ramos acompañan el también estreno de Zharick león en el teatro, pues la actriz cartagenera no dudó en integrar esta producción con Trujillo como director. Pese a la confianza y pasado que los une, Diego aseguró que no existió preferencia con la actriz a la hora del montaje.

“El pasado no media absoluto la relación profesional que tengo con ella en este momento, por el contrario con Zharick he sido más duro que con los otros actores por el hecho que los otros actores tienen un mayor camino en el teatro, mientras que Zharick ha desarrollado su proceso principalmente en el cine y la televisión. El lenguaje es diferente, por eso le exijo más”, afirmó Trujillo.

Algo que facilitó la dirección de Diego con Zharick y el resto del elenco fue separar lo personal de lo laboral y aferrarse a la que ambos se llevan bien luego de su ruptura.

Diego Trujillo reveló su mayor miedo a la hora de dirigir, pues debuta en ese rol con Zharick León como actriz - crédito Infobae Colombia

“Convertimos esto en una relación mucho más profunda que puede incluso durar para toda la vida. No existió engaño, traición ni irrespeto, entendimos que luego de cierto tiempo esas dos personas que se amaron y conocieron íntimamente se pueden volver a encontrar y continuar el camino de una forma más profunda”, compartió Diego.

No te vayas Charly es una comedia que reunió a la expareja con un particular texto que trata la relación de los famosos con la prensa, algo que ellos han sabido mediar muy bien, incluso cuando salieron juntos, pues su romance se mantuvo al margen del foco de la prensa.

“He contado con el privilegio de que los medios de comunicación han respetado mi carrera y se han centrado en mi trabajo, eso me deja satisfecho con el trabajo que han hecho sobre mi carrera”, comentó el actor bogotano de 64 años de edad.

Diego Trujillo contó cómo sido dirigir a su expareja Zharick León - crédito Infobae Colombia

A propósito del tema central de la obra escrita por el dramaturgo colombiano Felipe Botero en la que sus personajes se ven expuestos a la edición que hace la prensa sobre lo que decide mostrar o no al público, Diego reveló que pese a que los medios del país se interesan más por indagar en la vida personal y sentimental de los famosos, el actor confesó que no ha tenido la necesidad de tener que ocultar nada, así como tampoco tiene problema en que se registren sus relaciones o le hagan preguntas sobre ellas.

“Para nada me incomoda que me asocien con mis exparejas, cuento con excelente relación con casi todas, de ser así justamente no habría invitado a Zharik a este proyecto ni ella hubiera aceptado trabajar conmigo”, concluyó Trujillo en su charla con Infobae Colombia.