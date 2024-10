Colombiano reveló por qué las mujeres prefieren no hablarle a los hombres en Estados Unidos: ¿son acosadores?

El creador de contenido contó la razón por la que las mujeres no se acercan a los hombres - crédito @larryh67/TikTok

Adrián Bernal es un creador de contenido que lleva viviendo más de 20 años en Estados Unidos, se dedica a publicar videos de su experiencia en el país norteamericano. En una de sus últimas publicaciones compartió las razones por las que las mujeres estadounidenses prefieren no hablar con los hombres.

“Si eres hombre, recién llegado a los Estados Unidos, vas a encontrar algo muy curioso aquí. Muchas mujeres no van a querer hablar contigo y no van a querer ni siquiera saludarte. Eso me pasó a mí”, comentó el tiktoker.

De acuerdo con el colombiano, recién llegó al país, comenzó a trabajar en una fábrica, y le sorprendió que todas las mujeres lo ignoraban. Al inicio pensó que algo raro le estaba sucediendo, y se preguntó si las estadounidenses eran creídas o algo por el estilo; sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que a todos los hombres les pasaba la misma situación.

“Tengo amigas, hablo con ellas y me cuentan sus experiencias tenebrosas con hombres. Resulta que aquí, en Estados Unidos, la soledad para un hombre es tan extrema que, por ejemplo, si un hombre saluda a una mujer y ella le devuelve el saludo, los hombres automáticamente asumen que esta mujer va a querer tener algo con ellos”, mencionó en el video compartido.

Los hombres confunden la amabilidad con coqueteo - crédito VisuaesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El creador de contenido aseguró que tiempo después estas personas comenzaban a actuar de manera intensa con las mujeres. “Empiezan a llamarlas, empiezan a buscarlas, empiezan a acosarlas, hasta un punto en que incomodan mucho a las mujeres. Se vuelven obsesivos”, añadió.

Las víctimas se ven obligadas a ser claras con ellos y expresar su molestia para evitar que siga sucediendo esta clase de comportamientos, pero los sujetos se sienten normalmente ofendidos y agredidos. “Sienten que es obligación de la mujer corresponder a estos intentos de ligar con ellas”, resaltó.

Y es que, según el colombiano, estos casos pasaban con tanta frecuencia que las mujeres se sentían incómodas e incluso con mucho miedo de que les pudiera pasar una situación grave, por lo que decidieron ignorarlas y no ser el blanco de estos acosos. “Es decir, aquí pagamos justos por pecadores. Quizás tú, como hombre, no vayas a acosarla, simplemente estás siendo amable, pero esta mujer al verte se imagina que vas a ser otro desesperado que va a estar acosándola, buscándola y persiguiéndola”, confesó.

En los comentarios los usuarios compartieron historias similares - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El video cuenta con 285,600 visualizaciones, y más de 7,000 reacciones. En los comentarios se pueden observar diversas historias similares. “Es verdad, yo por eso en mi trabajo dejé de saludar. Ya muchos hombres confunden amabilidad con coquetería”; “aparte, uno tiene que pagarse todas sus cosas, entonces uno prefiere estar sola para no tener a un hombre que nos utilice”; “te comprendo, lo he visto en mis compañeros de trabajo. Y me molesta cuando sé que tienen esposas”; “tienes toda la razón, hermano, es una realidad absoluta, la única manera es que a ella le gusta uno y se acerque para así establecer una amistad”, se lee en la publicación.

En otro de los videos, el hombre asegura que muchos hombres solteros en Estados Unidos están desesperados por las mujeres. “Desde mi perspectiva llegan más hombres que mujeres, por lo que hace que haya una carencia de mujeres. Los hombres que llevan muchos años solos, cuando ven a una mujer, la tratan como si fuera una diosa del olimpo, entonces la colocan en un pedestal, le dan demasiada atención gratuita y tratan de comprar su cariño”, aseguró. Para el creador de contenido, esta es la razón por la que las mujeres lo rechazan.