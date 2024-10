Montealegre hizo insólita petición a la Fiscalía para “contrarrestar” decisión del CNE, que investigará campaña de Petro

El exfiscal Eduardo Montealegre sorprendió con una llamativa petición a la Fiscalía tras conocer inicio de investigaciones del CNE a la campaña Petro presidente - crédito Colprensa

El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar la campaña a la presidencia del actual mandatario, Gustavo Petro, además de formularle cargos a él y al que fue su gerente de campaña, Ricardo Roa, ante la presunta violación de los topes fijados para la contienda del 2022, continúa causando fuertes reacciones por parte de quienes han considerado la determinación como un intento de golpe de Estado hacia el mandatario; un escenario que él mismo se ha encargado de promover.

Entre las múltiples voces de apoyo que ha recibido el primer mandatario, hay una que llamó poderosamente la atención: la del exfiscal General Eduardo Montealegre, que hoy por hoy es poderoso contratista del Estado, con más de 840 millones de pesos recibidos por sus vinculaciones con entidades asociadas al Gobierno, que sorprendió el miércoles 9 de octubre con una petición dirigida a la entidad de la que él fue titular, entre 2012 y 2016.

Montealegre, en uno de los espacios del sistema de medios públicos de Rtvc, entidad de la que es abogado en algunos de los procesos, pidió a la Fiscalía abra una investigación contra los magistrados del CNE, debido a que en su concepto estarían incurriendo en prevaricato. Además, vaticinó que por estas acciones en contra del primer mandatario, quienes votaron a favor de la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz podrían ir, incluso, a prisión.

La petición del exfiscal Eduardo Montealegre a la Fiscalía por el caso Petro

El exjefe del organismo de investigación judicial, que también oficia como abogado del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, insistió que el Consejo Nacional Electoral no está facultado para investigar al presidente, por lo que no podía formularle pliego de cargos pese a que, según explicó el presidente del organismo, César Lorduy, la investigación contra Petro se llevaría a cabo en calidad de ciudadano, y no como jefe de Estado; teniendo en cuenta que es responsable solidario.

En al menos tres casos, explicó Montealegre a Rtvc, los togados habrían incurrido en prevaricato: el primero de ellos, por extralimitación de funciones y la violación de las competencias del organismo; el segundo, el proceso, en su análisis, caducó 30 días después de la elección de Petro como mandatario de los colombianos; y el tercero, pero no menos importante, que la evidencia entregada al CNE, y avalada por el consejo, daba muestra de que no se habrían registrado anomalías.

Hay unas razones de fondo que, desde su óptica, explicó de manera concreta y exacta el gobernante, en el sentido de por qué no violó los topes electorales. Además, precisó que “la única institución que puede evitar el golpe de Estado que se cierne en contra del presidente de la República, es la señora fiscal General de la Nación (Luz Adriana Camargo)”. Por tal motivo, le pidió que inicie cuanto antes una investigación y que lleve a prisión a los responsables por prevaricar.

Además, afirmó que la determinación del CNE de investigar a la aspiración de Petro y al presidente mismo, es parte de una estrategia para apartarlo del poder. “Está combinada entre la actuación que está haciendo el Consejo Nacional Electoral y la que en su momento hará la Comisión de Acusaciones (de la Cámara), si el caso llega allá”, indicó Montealegre. Aunque, acto seguido, reconoció –entre líneas– la validez de uno de los argumentos que han usado los miembros de la oposición.

“Porque la consecuencia de la violación de los topes en una campaña, pues es la pérdida del cargo”, declaró el exfical, que está convencido que toda esta situación “apunta a tumbar al presidente de la República”. Por último, reafirmó su postura de que el CNE debe ser eliminado, toda vez que es, desde su perspectiva, “una instancia donde ellos se autodenominan magistrados y jueces, cuando en realidad es un órgano administrativo absolutamente politizado”.