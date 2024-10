⁠’Masterchef Celebrity’ no tendrá capítulos durante el 10 y 11 de octubre: esta sería la razón

‘MasterChef Celebrity’ interrumpirá su transmisión por los partidos de la selección Colombia en las eliminatorias del Mundial 2026 - crédito cortesía/Prensa del Canal RCN

Masterchef Celebrity alcanzó un punto importante en su sexta temporada, con solo diez participantes compitiendo por el premio de más de los doscientos millones de pesos.

Sin embargo, la transmisión del programa se verá interrumpida por la emisión de los partidos de la Selección Colombia en las eliminatorias para el Mundial 2026.

Las fechas en las que los televidentes del reality gastronómico no podrán ver sus episodios al aire son el 10, 11, 14 y 15 de octubre, porque el jueves 10 de octubre el Canal RCN transmitirá el partido de la Tricolor contra Bolivia a las 3 de la tarde; luego, Venezuela vs. Argentina, a las 4 de la tarde; después Ecuador vs. Paraguay: 4 de la tarde, y por último Chile vs. Brasil, a las 7 de la noche.

La selección Colombia debutará el 10 y 15 de octubre - crédito Colprensa

Asimismo, el viernes 11 de octubre el canal emitirá Perú vs. Uruguay a las 8:30 de la noche, además del 14, que es festivo en el país por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana y el martes 15 octubre jugará Colombia vs. Chile a las 3:30 p. m., ese mismo día debutará Paraguay vs Venezuela (7:00 p. m.), Uruguay vs Ecuador (6:30 p. m.), Argentina vs Bolivia (7:00 p. m.) y Brasil vs Perú (7:45 p. m.). Es decir que el reality gastronómico volverá a su transmisión habitual el miércoles 16 de octubre a las 8:00 p. m.

A pesar de la interrupción en la programación del programa de cocina, los seguidores del reality pueden revivir los episodios a través de la página web del canal, donde se encuentran disponibles con sus respectivos resúmenes.

En esta etapa de la competencia, los concursantes que continúan son Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen, Cony Camelo, Dominica Duque, Jacques Toukhmanian, Juan Pablo Llano, Martina ‘La Peligrosa’, Nina Caicedo, Paola Rey y Vicky Berrío. La actriz Cony Camelo, sin embargo, deberá ingresar con delantal negro al próximo reto debido a su ausencia en el último desafío de parejas, lo que la coloca en riesgo de eliminación.

Carolina Cuervo, Caterine Ibargüen y otros nueve concursantes siguen en la sexta temporada de ‘Masterchef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció “maluquita” (sic), no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre, la regla es para todos; una vez ella ingrese por esa puerta de Masterchef, debe ingresar con delantal negro”, fue la explicación que dio la presentadora Claudia Bahamón ante la ausencia de la actriz bogotano.

El programa, que comenzó con 22 participantes, ya ha despedido a 11 concursantes, incluyendo a figuras como Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Andrés Toro, Ricardo Henao, María Fernanda Yepes, Víctor Mallarino, Marcela Gallego, Roberto Cano, Alejandro Estrada, Franko Bonilla e Ilenia Antonini. Además, Brian Moreno se retiró por razones de salud: “Es muy emocionantes estar aquí otra vez. Fui por urgencias porque estuve como con fiebre y el dedo se alcanzó a infectar un poquito, después fui donde el cirujano y lo que me recomendó fue estar cuidándolo y en total reposo, me toca reposar más días y por orden médica no puedo seguir en la competencia”, expresó el hijo del actor Marlon Moreno.

La expectativa por conocer al ganador del título de MasterChef Celebrity 2024 y el premio de 200 millones de pesos sigue en aumento, mientras los televidentes esperan ansiosos el regreso del programa a la pantalla.

La transmisión de 'MasterChef Celebrity' se pausará el 10, 11, 14 y 15 de octubre por la emisión de los partidos de la eliminatoria del Mundial 2026 - crédito Canal RCN/Youtube

Esta es la nómina titular de la selección Colombia para enfrenta a Bolivia

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Andrés Román, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Cristian Borja

Volantes: Jefferson Lerma, Nelson Deossa, Richard Ríos, Jhon Arias

Atacantes: Jorge Carrascal y Jhon Córdoba

Dónde se puede ver el partido de selección Colombia

Fecha: jueves 10 de octubre

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: municipal El Alto, también llamado El Titán, ubicado en el país boliviano en la ciudad El Alto. Este escenario deportivo está a más de 4.000 metros a nivel del mar.

TV: Gol Caracol y RCN Fútbol