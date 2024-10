Yeison Jiménez reveló la razón por la que Policía de Medellín lo buscó “por cielo y tierra”

La popularidad de Yeison Jiménez no solo pasa por las letras de sus canciones, sino también porque no ha tenido problemas en compartir fragmentos de su vida con sus fans - crédito yeison_jimenez / Instagram

En la actualidad, Yeison Jiménez es conocido como uno de los artistas de música popular más escuchados. A lo largo de su carrera logró alcanzar grandes números a nivel nacional que lo catapultaron como uno de los cantantes más deseados por los colombianos.

El nacido en Manzanares, Caldas, explotó su talento y gracias a ello logró hacerse un espacio en las tarimas de la mayoría de departamentos en Colombia.

El cantautor de temas como Aventurero, Ni te tengo ni te necesito o Mi venganza, a lo largo de los años, se ha transportado con su equipo a diferentes regiones de Antioquia, siendo Medellín un destino muy repetido en la agenda del caldense. Y fue en esta ciudad que vivió una de las situaciones más curiosas en su carrera, por la cual, incluso, las autoridades de la región llegaron a buscarlo.

Recientemente, Yeison Jiménez abrió un videopódcast llamado Camino al Éxito, en el que comparte experiencias vividas a lo largo de los años como cantante profesional; alegrías, tristezas y anécdotas hacen parte del repertorio que el artista comparte con los seguidores por medio de este formato.

Nombre de hotel causó confusión

Según comentó en uno de los más recientes capítulos publicados, por confundir el nombre del lugar donde debía presentarse y un hotel con nombre similar, no asistió a un concierto en el que había sido contratado, razón por la que se retiró a descansar, pensando que estaba en el lugar indicado.

“Yo venía muy cansado, cantaba en Medellín para un concierto, y yo siempre me quedaba en un hotel del que no vamos a mencionar el nombre. Y resulta que ese día la reserva me la hicieron en un hotel que se llamaba exactamente de la misma forma, pero solo le cambiaba una palabra. Yo llegué al que me reservaron y me acosté a dormir”, dijo.

El cantante tiene un videopodcast en el que comparte detalles de su vida y la de sus invitados - crédito Camino al éxito/Spotify/Captura de pantalla

Jiménez se encontraba tan agotado que tomó la decisión de descansar en el hotel en el que se hallaba. Entre risas, comentó que después de un par de horas logró despertarse gracias al sonido que emitía su celular.

Toma valeriana para dormir

Al estar durmiendo, no se percató de que, en realidad, estaba en otro lugar al que debía y sus mantras para descansar le habían pasado una mala jugada. Se despertó una hora antes de que cerrara el lugar en donde debía presentarse: “Siempre me tomaba valeriana o alguna vaina para descansar y a mí siempre me despiertan, pero resulta que yo me despierto a la 1:30 a. m. y yo sabía que ese negocio lo cerraban a las 2:30 a. m. y yo dije ¿Qué pasó?, ¿Por qué no me han despertado?, ¿Qué pasó con el concierto?”.

Yeison Jiménez entrevista a diferentes personajes del entretenimiento colombiano - crédito captura de pantalla Camino al Éxito/YouTube

El cantante de Guaro, Tengo Ganas y MLP, estaba siendo buscado por las autoridades. Según afirmó, tenía alrededor de 70 llamadas en su celular y muchas personas creían que el artista había sido secuestrado, dado que su propio equipo se encontraba en otro hotel buscando alguna razón de él: “Cuando prendo el teléfono, porque yo siempre lo apago, tenía 70 llamadas perdidas y me estaba buscando la Policía. Dijeron que me habían secuestrado”.

La única solución

Jiménez comentó que la única solución que encontró en ese momento fue dirigirse por su propia cuenta al espacio en donde se presentaría, para cantar el tiempo que le fuera posible y así compartir con sus seguidores: “Sin bañarme, me tocó ponerme la ropa, echarme agua en la cara y llegar a cantar”.

También afirmó que su propio equipo lo “quería matar” ante la situación por la que estaban pasando. El caldense concluyó: “Yo igual les expliqué que estaba en otro hotel y fueron a buscar a uno en el que yo no estaba”.

El cantante de música popular tiene un videopodcast en el que comenta situaciones por las que ha pasado a nivel personal y profesional - crédito @yeisonjimenez/Instagram