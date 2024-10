No se permitirá rumba en la “Calle del Sabor” durante la COP16: “Todo es para dejar en alto el nombre de Cali”

Alcalde de Cali confirmó que no habra "Calle del Sabor" durante la COP16 - crédito @TodosporCali_/X

Además de ofertas turísticas, gastronómicas y culturales, Cali se ha destacado por su gusto por el baile y la salsa, que se disfruta en las zonas populares y discotecas de la ciudad.

No obstante, la rumba está prácticamente democratizada en Cali, pues solo basta con hallar una esquina y un lugar donde se sintonice la mejor música para disfrutar de un rato de esparcimiento entre familiares y amigos.

Precisamente, la calle 10, llamada “Calle del Sabor”, en el barrio San Pedro, muy cerca al Bulevar del Río, en pleno centro de la ciudad, poco a poco se convirtió en el sitio predilecto para compartir. Tanto así que, de manera sorpresiva, reconocidos cantantes y orquestas ofrecen conciertos gratuitos para la población residente y visitante.

Sin embargo, el Bulevar del Río también es escenario de otros eventos culturales; de hecho, este lugar hará parte de la Zona Verde durante la Conferencia de las Partes, COP16, que se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024.

La Zona Azul del evento se ubicará en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, mientras que en el Bulevar del Río y otros puntos de Cali se distribuirá la Zona Verde - crédito Grupo Heroica

En ese sentido, se especuló sobre el futuro de la rumba en este punto de la ciudad. Al respecto, el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder, confirmó que ya hay un diálogo permanente con los comerciantes del sector para que estos encuentros ciudadanos no ocurran durante la realización del importante evento de índole ambiental.

“La Zona Verde será en el centro de Cali, será en la Plaza Caycedo, por todo el Bulevar del Río, y ese será un espacio exclusivo para eventos relacionados con la COP16. Entonces, durante esas dos semanas no habrá la llamada ‘Calle del sabor’. Estamos hablando con los dueños de los locales que impulsan ese evento”, explicó Éder a medios de comunicación.

Asimismo, el mandatario local enfatizó en que se tratan de medidas que favorecen la percepción positiva de la ciudad. “Yo so le pido a todos los ciudadanos, por favor, que todo es para dejar en alto el nombre de Cali. Todo es para tener una COP16 que sea ejemplar”, complementó el mandatario.

En el Bulevar del Río se llevarán a cabo actividades culturales en el desarrollo de la COP16 - crédito Alcaldía de Cali

Esta decisión generó opiniones dividas en los usuarios en redes sociales, pues algunos indican que se trata de una medida que beneficiará a la ciudad durante esas dos semanas, mientras que otros sostienen que es una “fachada” para ocultar la identidad de los caleños.

“Bravo Alcalde, ud es lo mejor q le a pasado a Cali éste año”; “Por que maquillan la ciudad en algo que no es”, “Excelente, ojalá siguiera así”; “Solo fachada este alcalde”; “Estan escondiendo la gente que tiene sabor, solo fachada de Cali”; “Así no más, no los incluyen en nada, claro como este (...) no sufre de necesidas que le va a importar los negocios y las personas que ahí trabajan (sic)”, fueron algunas reacciones al respecto.

No habrá "Calle del Sabor" durante la COP16 en Cali - crédito El Truji/Facebook

Conciertos y festivales durante la COP16

Cabe recordar que, la Conferencia de las Partes, COP16, contará con una variada oferta cultural y artística organizada por el Gobierno nacional, la Alcaldía de Cali y diversas entidades públicas y privadas.

Entre las actividades destacadas para los más de 15.000 visitantes esperados, se encuentra el Festival Internacional de Ballet, que se realizará del 21 al 31 de octubre. Este evento ofrecerá funciones gratuitas en el Teatro al Aire Libre los Cristales, mientras que en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura se dispondrá de boletería.

El repertorio incluye la participación de siete compañías nacionales e internacionales, entre ellas el Dance Theatre of Harlem, de Estados Unidos; la Compañía de Indias del Colegio del Cuerpo de Cartagena; el Ballet Metropolitano de Medellín; el Ballet Teresa Carreño, de Venezuela; el Bejart Ballet, de Suiza; el Ballet Nacional Dominicano y la Compañía Colombiana de Ballet.

Rubén Blades llegará a Cali a participar en los eventos artísticos programados durante la COP16 - crédito Bienvenido Velasco/EFE

Otra de las atracciones será el concierto del panameño Rubén Blades, programado para el sábado 26 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, como parte del evento “Paz con la naturaleza: un canto por la vida”. La presentación de Blades, que cerrará el evento, será gratuita y contará con un aforo de 20.000 personas. Este concierto incluirá a artistas como Aterciopelados, Nidia Góngora, Plu con Pla, el guitarrista Chucho Merchán, Herencia de Timbiquí, Anita Tijoux de Chile, y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacuba, con su proyecto Los K’comixtles.

Por último, también se destaca el Festival Mundial de la Salsa, que se realizará del 24 al 27 de octubre, en el Teatro al Aire Libre los Cristales. “El Festival este año trae cosas maravillosas para todos los artistas y grupos locales, nacionales e internacionales que van a vivir este evento de talla mundial. Volvemos a la tradición, a las raíces, pero sobre todo, Cali es luz de un nuevo cielo”, explicó Diana Giraldo, directora del Festival Mundial de Salsa de Cali 2024.