Karol Samantha dio contundente mensaje sobre su relación con Epa Colombia: “Quédate soltera”

Epa Colombia y Karol Samantha decidieron ponerle punto final a su relación - crédito @epa_colombia/Instagram

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, reveló el 30 de septiembre de 2024 que su relación con Karol Samantha había terminado. De acuerdo con la empresaria, su expareja se había llevado a la pequeña Daphne Samara, razón por la cual dijo que tendría que pelear por la custodia de la menor.

Sin embargo, días más tarde la empresaria fue captada en la Feria Expobelleza en Bogotá junto a Karol, por lo que varios de sus seguidores señalaron que se trató de una estrategia de marketing para aumentar sus ventas. Con sorpresa, Barrera Rojas le entregó un anillo de compromiso a su expareja de la marca Pandora, con un valor que supera el millón de pesos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Epa Colombia confirmó que será ella quien tendrá a la bebé en el vientre - crédito @epa_colombia

En medio de las constantes publicaciones que la empresaria de keratinas realiza en sus redes sociales, varios portales de entretenimiento replicaron lo que pareció ser una indirecta para Epa Colombia por parte de su expareja. En ella, Karol Samantha aseguró que es mejor quedarse soltera hasta encontrar a esa persona que llegue a aportar en su vida.

“Quédate soltera hasta que encuentres a alguien que no quiera jugar, alguien que sepa lo que quiere”, se puede leer en la imagen que compartió la joven.

Karol Samantha habría lanzado una indirecta a Epa Colombia por su separación - crédito @rechismes/IG

Este mensaje se habría producido horas después de que la empresaria bogotana se pronunciara en sus redes sociales a través de la dinámica de preguntas y respuestas. En su cuenta de Instagram, donde acumula una buena cantidad de seguidores en su comunidad digital, fue interrogada si estaba soltera a lo que respondió afirmativamente.

Sin embargo, otros de sus seguidores le preguntaron las razones por las que había entregado el anillo a la madre de su hija, ya que se convertía en una situación un poco confusa para muchos. Ante esto, la empresaria explicó los motivos por los que no llegaría al altar con Karol, pues siente que es un compromiso con Dios y no está preparada para eso.

La empresaria confirmó que ya no son pareja y se refirió a la petición de casarse que le hizo días atrás - crédito @epa_kera100k/Instagram

“¡Uy, me han hecho demasiado esta pregunta! Amiga, (...) ¿Cómo crees que yo me voy a casar, amiga? Si no estoy segura ni de mí misma”, expresó inicialmente, y dejando ver el mal momento que atraviesa en lo emocional. Acto seguido, se refirió al matrimonio como algo que se toma con absoluta seriedad. “Casarse es un compromiso con Dios. Es de amar, de respetar. Y cuando se acaba el respeto, pues no hay nada”, afirmó.

Por último, reafirmó que ahora es una mujer soltera, recurriendo a la nueva canción que estrenó la artista barranquillera, Shakira y agregó: “Ya te dije, amiga, que ahorita soy como Shakira”, lo que provocó algunas reacciones entre sus seguidores.

Escándalo frente a la casa de Karol Samantha

Epa Colombia protagonizó escándalo en la casa de su ex, Karol Samantha para que le dejara vera su bebé Daphne Samara - crédito @chisme_famosos7/X

Después de que se conoció la información de que la relación entre Epa Colombia y Karol Samantha se daba por terminada, la empresaria soltó algunas revelaciones sobre esta decisión. De acuerdo con su versión, cuando dio a luz a la pequeña Daphne Samara las cosas cambiaron dentro de su casa, por lo que la empresaria sintió que su expareja se desligó de cualquier tipo de atención por ella durante los cuidados del postparto.

“Yo salí después de dar a luz a mi hija, yo estaba mareada, tenía mucho Tramadol, yo estaba muy cansada y no quería ir al pediatra, y me di cuenta de que la pareja a uno no la entiende, empecé a ver comportamientos superraros”, puntualizó en uno de los apartes de su revelación.

Días más tarde, Barrera Rojas fue grabada por seguidores protagonizando un escándalo a las afueras de la casa de su expareja, quien se había llevado a la menor y no le estaba permitiendo verla. La empresaria llegó acompañada de la Policía para poder compartir tiempo con la pequeña Daphne Samara.