‘Influencer’ colombiana se fue en contra de Ángela Aguilar: “Ella se metió con Karol G y yo me tomo todo personal”

La creadora de contenido segura que Ángela se metió con Karol G, y por eso no es de su agrado - crédito @amara.aa / Instagram

La creadora de contenido con más de cuatro millones de seguidores, Amara, confesó en medio de una entrevista para Los enredos, de Caracol Televisión, que bloquearía de sus redes sociales a Ángela Aguilar por haber hecho comentarios despectivos de Karol G.

Amara tuvo que elegir a una famosa que “no soportara”, para no volver a verla en redes sociales. “En este momento lo haría con Ángela Aguilar, a mí me pasa algo rechistoso y es que me tomo todo personal... Una vez vi que ella hablaba mal de Karol y yo me enraboné”.

Amara confesó que los comentarios de la cantante llegaron a ofenderla, porque considera que La Bichota es una de las mejores representaciones colombianas en el exterior, “entre mujeres pasa mucho eso de comentar mal de la otra”, añadió.

Amara criticó a la mexicana por hacer comentarios despectivos de Karol G - crédito @caracoltv/ TikTok

“Vi esa entrevista hablando de Karol G y me pareció feo, y más en un momento en el que consideramos a Karol como nuestra patrona, me ofendió y por eso no me gustaría ver sus redes”, dijo.

Además, Amara Leguizamón, nombre completo de la influencer, comentó que no comparte cuando una mujer se siente opacada por el brillo de otra al punto de desmeritar el esfuerzo. “Siempre entre mujeres para, pero yo soy de las chicas que me puedo llevar mal con una mujer, pero al mismo tiempo me puede parecer espectacular”, añadió.

Incluso, la creadora de contenido tuvo que revelar a una persona que en realidad tuviera bloqueada de sus redes sociales, por lo que ella dio pistas de haber restringido el contenido del streamer paisa Westcol. “No voy a dar nombres, pero tengo bloqueados a unos streamers... Yo creo que es muy obvio, streamer pato de Colombia”.

Amara sufría de convulsiones cuando era niña

En medio de la entrevista con Los Enredados, la bogotana recordó que su infancia estuvo marcada por graves complicaciones de salud, y medicamentos que la dopaban, al punto de olvidar varias memorias.

“La verdad no me acuerdo de muchas cosas, pero mi familia me dice que empecé a convulsionar como a los tres años, ellos me llevaron al médico y no era epilepsia, entonces me diagnosticaron: síndromes convulsivos no diagnosticados, porque todo salía bien, pero los episodios eran muy seguidos”, dijo.

Amara confesó además que un médico le recetó un jarabe que la iba a ayudar con los problemas, sin embargo, el medicamento era tan fuerte que le borraba la memoria. “Con ese jarabe estuvo como tres años dopada, me dicen que yo me tomaba eso y olvidaba lo del día anterior”, explicó.

La creadora de contenido tuvo graves problemas de salud en su infancia - crédito @caracoltv / TikTok

Aunque dice que desde hace años no volvió a tener los duros episodios, asegura que debe cuidarse, por lo que hay actividades que no puede hacer, “por ejemplo, las veces que yo trasnocho mucho, yo me empiezo a sentir muy mal y siento que me voy a morir. Tampoco me puedo emborrachar nunca en mi vida, algunos medicamentos también me hacen daño”.

Las noticias falsas que han inventado de Amara

La bogotana confesó que desde que inició en redes, la mayoría de noticias falsas que le han inventado es sobre supuestas relaciones amorosas que nunca existieron, incluso han inventado que tiene gusto por otras mujeres.

“He tenido que desmentir varias relaciones que me han inventado, pero hay como una cosa en redes y es que todo el mundo piensa que yo soy lesbiana, eso es desde siempre, por ejemplo yo subo una foto con una amiga y dicen que es mi novia, a veces me felicitan por salir del closet”, dijo entre risas.

La bogotana confesó que han inventado que es lesbiana - crédito @amara.aa / Instagram

Sin embargo, Amara confesó que sí ha estado en el centro de la polémica por varios hombres con los que ha hecho contenido para redes sociales, incluso aseguró haber estado metida en un triángulo amoroso. “Salí con un chico que se llama Mateo y con él hubo una mini polémica, fui como una Angela Aguilar, pero fue Mateo el que se metió en la relación”.