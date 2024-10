Ernesto Benjumea lanzó fuerte crítica al libro ‘Sin pelos en la lengua’ de Jorge Enrique Robledo: “El odio de este señor es patético”

Ernesto Benjumea arremetió contra Jorge Robledo por libro nuevo - crédito Colprensa

Recientemente, fue lanzado el libro Sin pelos en la lengua (Editorial Aguilar), del político izquierdista Jorge Enrique Robledo, congresista en varias oportunidades y fundador del partido Dignidad & Compromiso.

El texto, autobiográfico, es también un desarrollo de las críticas que el autor lanza contra diferentes gobiernos en la historia de Colombia, incluyendo el de Gustavo Petro.

Por este último motivo, Robledo ha recibido críticas provenientes del petrismo que, entre otras cosas, ha descalificado su libro y sus argumentos en contra de la nueva administración.

Ernesto Benjumea, que a través de las redes sociales, ha demostrado su simpatía por el Gobierno, se fue lanza en ristre contra el también arquitecto y docente.

“El odio de este señor es patético. De verdad da lástima. También da bronca por lo traicionero que es lanzar tanto ataque desde la orilla de la izquierda. Como si no tuvieran ellos dos quien les echara suficiente tierra encima. Patético. Cero mirada de país”, escribió Benjumea, replicando, a su vez, un trino del columnista Ramiro Bejarano en el que sí se exalta el libro de Robledo.

“No se ha escrito nada tan duro y contundente sobre presidente Gustavo Petro como este texto de Jorge Enrique Robledo titulado Sin pelos en la lengua, impecablemente redactado, agudo y plagado de historia y de análisis sesudos que debe conocerse”, escribió Bejarano.

En respuesta a uno de los comentarios, Benjumea aseguró no haber leído el texto, con lo que se llega a la conclusión de que sus aseveraciones se basan únicamente en los comentarios que ha conocido a través de las redes sociales.

“Ni más faltaba. No solo hay muchas cosas buenas para leer si no que si no hubiera más, no leería el libro de un señor que lleva años destilando odio y resentimiento. No, gracias”.

La respuesta de Robledo a los críticos de su libro

“Mienten los matones del petrismo en las redes que andan diciendo que mi libro Sin pelos en la lengua solo trata del gobierno de Gustavo Petro. Si ese es un libro sobre mi historia de la lucha política en la que llevo 53 años y critico a todos los gobiernos anteriores al 2022. Pero por supuesto que también critico al gobierno de Gustavo Petro. Sería el colmo que no lo analizara y demuestro que, por ejemplo, traicionó al Polo para irse con Santos y con Vargas Lleras en el 2010 y demuestro que ha sido un neoliberal rabioso todo el tiempo, una ficha del Fondo Monetario Internacional. Y que sus reformas en lo económico han sido contra las clases medias y los trabajadores. Eso es lo que les duele (...) Los invito a que lean el libro para que no los sigan engañando”, señaló Robledo a través de un video publicado en X.

