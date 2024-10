Hawaii está en Colombia y a solo 3 horas de Bogotá: así es el complejo acuático más grande del país

Los visitantes de Playa Hawaii deben ir preparados para el clima tropical de Ibagué - crédito @ColDesconocida/X

Ir a Hawaii puede ser más fácil de lo que se piensa y, además, menos costoso. Pues, en Colombia, hay un complejo acuático que capta la atención de los turistas por sus atracciones y la experiencia que se brinda a los visitantes. Se trata de la Playa Hawaii, ubicada en el kilómetro 22 vía Ibagué (Tolima).

Llegar al paraíso es sencillo: está a solo 30 minutos de Ibagué, a 2 horas y 15 minutos de Pereira, a 2 horas y 45 minutos de Armenia y a 3 horas de Bogotá. El lugar cuenta con una pisciplaya, considerada la más grande del país y que se percibe como una playa del Caribe colombiano por sus arenas y sus palmeras.

También hay un espacio infantil, para el disfrute de los niños en compañía de sus padres de familia o acudientes. Además, para los interesados en presenciar un espectáculo acuático, está el Geiser Kilauea, que simula una erupción que alcanza los 15 metros de altura. A esto se suma varios toboganes a disposición de los viajeros, para añadir un poco de adrenalina a las vacaciones.

En Playa Hawaii está el Geiser Kilauea, que simula una erupción que alcanza los 15 metros de altura - crédito @ColDesconocida/X

Para los amantes de la diversión en familia y con amigos hay otro espacio: la sala de juegos, que tiene varias mesas de billar y de tenis de mesa, así como rana y barajas. Y, si se trata de tener un momento en aguas tranquilas y naturales, está al alcance de la mano el lago y la zona náutica, donde los visitantes pueden aventurarse a probar los kayaks y las bicicletas de agua, mientras admiran la naturaleza que rodea el lugar.

En Playa Hawaii también hay varias zonas para eventos y presentaciones como la Concha Acústica, ideal para reuniones y conferencias; polideportivo cubierto y descubierto para quienes aman el deporte; una cancha de fútbol profesional que cuenta con un terreno adoptado para competencias y campeonatos; y una cancha de voleibol ubicada en la pisciplaya.

Playa Hawaii cuenta con un lago y una zona náutica, donde los visitantes pueden aventurarse a probar los kayaks y las bicicletas de agua, mientras admiran la naturaleza que rodea el lugar - crédito @ColDesconocida/X

Hay todo tipo de planes para parejas, que incluyen decoración, una cena romántica y una botella de Ron Viejo de Caldas para el disfrute de los enamorados. El hospedaje es de dos clases: hotel o camping. Pero, si se quiere tener una pasadía, también hay disponibilidad, con precios desde $40.000 o $45.000 los fines de semana. Además, el valor del parqueadero es de $10.000 para carros y $5.000 para motocicletas.

Qué hacer y qué no hacer en Playa Hawaii

Las personas interesadas en viajar a Ibagué a conocer Playa Hawaii deben saber que no hay servicio a la habitación, por lo que, si se quiere disfrutar de la gastronomía del lugar, es necesario ir hasta uno de los cuatro restaurantes que el lugar tiene a disposición de los visitantes.

En el sitio no se permite el ingreso de ningún tipo de alimentos o bebidas - crédito @ColDesconocida/X

En el sitio no se permite el ingreso de ningún tipo de alimentos o bebidas. Además, es importante que los turistas lleven consigo su propia toalla para piscina, porque no hay servicio de préstamo de toallas, así como tampoco de tours.

Para quienes no viven en el departamento, pueden llegar al Aeropuerto Internacional Perales y luego dirigirse a Playa Hawaii en un vehículo particular o en transporte público. “Además de los 1.396 buses y busetas, Ibagué tiene cerca de 3.500 taxis que diariamente realizan 550.000 viajes”, se lee en el sitio web oficial. El lugar non ofrece un servicio de transporte específico para los visitantes.

Entre las políticas del hotel está el impedimento de ingreso de personas fumadoras, porque es un sitio libre de humo de tabaco y, de igual manera, no se permite la entrada de mascotas, excepto de aquellas que sean necesarias para ayudar en la movilidad de personas en condición de discapacidad.