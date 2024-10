Greeicy Rendón reveló por qué no estuvo en el videoclip de ‘Soltera’ de Shakira

La cantante caleña reveló porque no estuvo en el video musical de la nueva canción de Shakira - crédito @greeicy/Instagram

El estreno musical de la cantante barranquillera Shakira ha revolucionado las redes sociales, con la letra de la canción, que celebra la libertad femenina.

Además, en el video del tema contó con varias invitadas que bailaron al ritmo del pegajoso ritmo:

“Yo tengo derecho de portarme mal, pa pasarla bien.

Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.

Se pasa rico soltera”, dice el coro de la canción.

Entre las personalidades del entretenimiento que compartieron con la artista se encuentran Danna Paola, Lele Pons, Anitta y Winnie Harlow.

Sin embargo, en unos cortos videos en las redes sociales apareció Greeicy Rendón junto a la barranquillera y otras celebridades más, como Tini Stoessel, Stefanía Roitman, entre otras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Shakira y Greeicy bailan al rito de ‘Soltera’ - crédito @SucedeNews/X

Se conoce que la cantante caleña tuvo la oportunidad de aparecer en el video musical de Shakira, pero tuvo que rechazar la oferta debido a que estaba ocupada con su pequeño Kai.

“Cuando me invitaron, yo dije: ‘No, no puedo ir, porque ando con el gordo (su hijo Kai), y bueno, estoy aquí como con él’”, aunque la también actriz reveló que luego fue al encuentro con la artista junto a su hijo.

Greeicy, en compañía de su pequeño, compartió con la barranquillera: “Le dio como un momento de ‘mamá, mamá, mamá’, entonces quería que yo estuviera con él y me pasé como entre compartiendo con ellas y con Kai. Fue muy chistoso, pero fui feliz”, explicó la pareja del también cantante Mike Bahía.

La cantante confesó que estuvo nerviosa antes de su encuentro con Shakira: “Los que me conocen saben lo fan que yo soy de esta mujer, y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. Lo logré, yo actué muy normal, o sea, yo estaba tranquilísima, supernormal aquí con Shakira. O sea, ¿cuándo en mi vida yo me imaginé eso?”. Ante esto, la barranquillera le agradeció y se mostró feliz que llevara a su pequeño: “¡Muero! ¡Ay, Greeicy eres muy tierna! Y Kai es una cosa hermosa. Me recuerda a Milán”.

La cantante caleña después tuvo la oportunidad de encontrarse con Shakira - crédito @notifamosoos/Instagram