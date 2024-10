Alcalde de Bogotá usó las redes como un ‘ring’ al responder a ciudadana tras acusarlo de estar“metido en lo que no debe”

En un video publicado, Carlos Fernando Galán respondió a las críticas de una ciudadana - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, protagonizó recientemente un cruce de opiniones en la red social X tras un comentario relacionado con la política energética. La polémica se desató luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, desde México hiciera una propuesta ambiciosa para integrar una red eléctrica que conecte todo el continente americano, desde el sur de la Patagonia hasta Alaska.

Durante su intervención en la posesión presidencial de Claudia Sheinbaum en México, Petro llamó a la integración de una “gran red eléctrica americana”; sin embargo, estas declaraciones recibieron una pronta respuesta de Galán, que utilizó sus redes sociales para llamar la atención sobre un problema más local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente Petro afirmó que uno de los principales temas tratados durante su reunión bilateral con la presidenta Claudia Sheinbaum fue la creación de una interconexión eléctrica en el continente. Para el líder colombiano, la elección de la científica de 62 años para este importante cargo será fundamental para impulsar la integración de Latinoamérica.

“La posibilidad de un encuentro más profundo entre América del Sur y el conjunto de América Latina se vuelve más importante, porque México, que está muy articulada a los Estados Unidos, desde el punto de vista económico”, dijo Petro.

Ante estas palabras, el alcalde Carlos Fernando Galán no dudo en pronunciarse en X, allí señaló que: “Presidente, con todo respeto, empecemos por terminar las redes de transmisión que traerán la energía a Bogotá y que dependen de la luz verde de su gobierno”.

Carlos Fernando Galán pidió al presidente Petro que primero se complete la infraestructura energética para Bogotá antes de pensar en una "gran red eléctrica americana" - crédito @CarlosFGalan/X

La crítica ciudadana y la respuesta del alcalde

A raíz de este comentario, una usuaria identificada como Julieta en X reaccionó de manera crítica hacia el alcalde, exigiéndole que se enfocara en los problemas internos de la ciudad y no sobre lo que pasaba desde la gestión nacional.

“Alcalde, con todo respeto, póngase a trabajar, Bogotá vuelta mierda y usted metido en lo que no debe”, señaló la mujer, al hacer eco de una frustración que pareciera compartida por algunos sectores de la ciudadanía, preocupados por el estado de la capital.

Ciudadana usó sus redes sociales para mostrar su inconformismo con la gestión de Carlos Fernando Galán - crédito @LaJulietaMM/X

Pero, Carlos Fernando Galán no dejó pasar la oportunidad para responder y aclarar la importancia de su preocupación sobre la infraestructura energética de Bogotá. Aun así, en lugar de hacerlo con un simple mensaje en la red social, decidió grabar un video donde se dirigió directamente a Julieta y a todos los bogotanos que pudieran compartir esa misma inquietud.

Galán mostró su intención de posicionarse como un líder que no solo se ocupa de los problemas cotidianos de la ciudad, sino que también se proyecta hacia temas estratégicos de mediano y largo plazo, como la energía. La preocupación del alcalde sobre la falta de avance en las redes de transmisión eléctrica que traerán energía a Bogotá subraya un problema que podría tener graves repercusiones en el futuro cercano

En el clip, el alcalde argumentó que garantizar el suministro energético de la ciudad es parte fundamental de su deber como mandatario: “A ver Julieta, ¿qué no me debo meter yo en asuntos que tienen que ver con cómo vamos a garantizar la energía en Bogotá en un año o en dos años? Claro que me voy a meter, es más, es mi obligación meterme en esa discusión y ser un vocero ante la Nación para exigir que esos proyectos avancen, se terminen y no tengamos problemas de abastecimiento de energía”.

Carlos Fernando Galán grabó un video para responder directamente a las críticas, reafirmando su compromiso con el suministro de energía para Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

Reacciones en las redes sociales

Tras la publicación del video de Galán, varios usuarios en la red social señalaron que no era necesario que el alcalde respondiera a una persona identificada como simpatizante de Petro —así fue catalogada en X—, argumentando que, como líder de la alcaldía, debía evitar entrar en confrontaciones con quienes lo critican y, en su lugar, mantenerse firme en su postura. De hecho, muchos aplaudieron la respuesta del mandatario local.

Algunos de los comentarios señalan que: “Estoy de acuerdo Alcalde, pero darle visibilidad a esta señora, que es otra matoneadora a todo lo que no sea petrista, es un error”; “Todo un alcalde mayor teniendo que contestarte a cada fanático manipulado”; “Era responderle, no humillarla jaja esa vieja es una bodeguera que siempre hace el ridículo aquí”.