Petro lanzó pullas desde México a la Procuradora: cuestionó destitución de embajador Ninco y aprovechó para atacar a Galán

El presidente Gustavo Petro cuestionó desde México la destitución de su embajador en este país, Moisés Ninco - crédito Presidencia

En medio de la conferencia Deuda por clima: la propuesta de Colombia, potencia de la vida, para salvar el planeta, efectuada en Ciudad de México, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció el lunes 30 de septiembre frente a la salida de su embajador en ese país, Moisés Ninco, al que relevó de su cargo luego de que un fallo del Consejo de Estado dejó sin piso jurídico su designación. Y, también, aprovechó para lanzar pullas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Petro, que durante gran parte de su discurso insistió en su ya conocida visión sobre el cambio climático y la lucha por el agua de cara a los próximos 50 años, aprovechó uno de los momentos de esta jornada –en la que también se reunió con el saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador– para hablar de la desvinculación de su diplomático: que quedó en firme con el Decreto 1159 del 13 de septiembre de 2024.

“Como lo pueden ver, yo lo nombré embajador por joven, porque era un reconocimiento a la lucha juvenil en Colombia. Eso era, y, por ser joven lo destituyen”, afirmó Petro en su intervención, en la que equiparó este caso con el que vivió siendo alcalde de Bogotá, al apuntar hacia la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, cuando la decisión con respecto a su funcionario, que no cumplía los requisitos que exigía su cargo, la tomó el alto tribunal.

Álvaro Moisés Ninco dejó de ser embajador de Colombia en México - crédito Jesús Avilés/Infobae

Aunque, sí es cierto que el Ministerio Público suspendió en su momento al exministro de Ciencias Arturo Luna y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, por emitir voto favorable para el nombramiento del funcionario en ese puesto, cuando no correspondía a su perfil. Ambos funcionarios, en fallo de primera instancia, resultaron con suspensión de 10 meses, en decisión que en su momento también fue cuestionada.

“La procuradora, una cosa... En Colombia existe una gran discusión con respecto a eso, porque a mí me sacaron de la Alcaldía por la misma instancia. Y ese es un negacionismo, que es exclusivo de la derecha. Ella (Cabello) se va, pero hizo el daño y lo sigue haciendo”, remarcó Petro en su intervención, al indicar que esa es la manera de actuar de las derechas en América Latina, “negar la diferencia y eliminarla”.

Y remató, en su arsenal de dardos contra Cabello, con una peculiar aseveración. “La procuradora dio un golpe a la diferencia, no quiere embajadores jóvenes, quiere aristócratas. Que son mentiras de aristocracia, pero no me voy a meter ese tema, que se convierte político”, destacó el jefe de Estado, que luego retomó la discusión hacia la línea del debate propuesto en dicho encuentro, afín a su postura medioambiental.

El presidente Gustavo Petro también lanzó algunos cuestionamientos hacia el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el tema del agua - crédito Johan Largo/Infobae

Los duros señalamientos de Gustavo Petro al alcalde de Bogotá

Por su parte, en lo que respecta a Galán, con el que son más frecuentes los desencuentros, indicó que ha manejado de mala manera la crisis que se ha generado por el tema del preciado líquido. “Bogotá, de donde vengo en este momento, no tiene agua. Y en una ciudad verde, que envidiaría cualquiera, un lugar lleno de agua, pues era una laguna en antaño”, inició el jefe de Estado en su dura crítica, en medio de un auditorio que apoyó sus afirmaciones.

Según la concepción de Petro, “aun la ciudadanía bogotana no reconoce el problema. Y su alcalde cree que racionando el agua puede solucionarlo y resulta que es imposible”, situación que resultaría preocupante, pues podría convertirse en la primera gran ciudad del mundo en quedarse sin abastecimiento del recurso hídrico; aunque hizo una mención de Montevideo, capital de Uruguay, y sus inconvenientes para el suministro del mismo.

No es la primera vez que arremete contra el burgomaestre por el mismo asunto: pues el 20 de septiembre, cuando se endureció el racionamiento por el bajo nivel de los embalses, se despachó en su perfil de X. “No se ha entendido la causa de la reducción del agua en Bogotá y no se toman las medidas del caso. Unas de largo plazo, otras de corto plazo”, indicó el jefe de Estado, quev propuso una serie de medidas a corto y largo plazo:

Hacer una ley concertada para impulsar la urbanización en otras cuencas hidrográficas.

Hacer pactos con los campesinos para acercar la selva amazónica a la cordillera.

Darle uso al agua lluvia en las zonas urbanas.

Rehacer la cuenca alta del río Bogotá para que sus fuentes hídricas puedan ser utilizadas y aptas para el consumo.

Reemplazar la energía hídrica por energía solar.