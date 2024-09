En el ‘Día de Shakira’, Spotify reveló la ciudad con más fans de la colombiana: no está en Colombia

Este domingo 29 de septiembre se celebró un nuevo "día de Shakira en redes sociales - crédito Julio Muñoz/EFE

Durante el sábado 29 de septiembre se celebró el “Día de Shakira”, una campaña liderada por Spotify Colombia que se presentó por primera vez en 2023. La intención era dedicarle un día del calendario a celebrar y recordar la carrera, el legado y las canciones de la colombiana, inmersa en la promoción de los estrenos que dieron forma a su álbum Las mujeres ya no lloran, publicado el pasado mes de marzo.

Con esa idea en mente, la plataforma de streaming musical incentivó a los fans y usuarios a utilizar el HT #diadeshakira para darle impulso a la iniciativa que se repitió a pesar de la caída global que sufrió la plataforma durante las últimas horas, tras reportarse miles de fallas en países de América Latina.

La elección de la fecha no fue casualidad, pues fue ese día cuando se publicó ¿Dónde están los ladrones?, el cuarto trabajo de estudio de la barranquillera y el que se encargó de consagrarla en todo el mundo hispanohablante en 1998.

En esta oportunidad la cuenta oficial de Spotify Colombia publicó una serie de infografías en las que reportó las cifras de Shakira en la plataforma de streaming durante 2024. Algunos de los números más significativos involucran a Las mujeres ya no lloran, que tuvo 4.140.000 reproducciones en lo corrido del año. Además, las canciones Nassau, Última, Cómo Dónde y Cuándo, Cohete, La Fuerte y Puntería llegaron a la cima de los más reproducidos en el extranjero.

Otro dato curioso incluye a Las de la intuición, uno de los sencillos más apreciados por los fans de la colombiana y que se publicó en Fijación Oral Vol. 1 (2005), pues aumentó su cantidad de reproducciones un 43% durante el último año.

En cuanto a la ciudad con más “shakifans”, Spotify sorprendió al revelar que no era una ciudad colombiana la que tenía más seguidores de la colombiana. En ese rubro aparece liderando Ciudad de México, si bien no revelaron la cantidad exacta de seguidores que tiene registrados en dicha ciudad. Le siguen Santiago (Chile), Bogotá, Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina).

Spotify reveló que Ciudad de México es la ciudad con más fans de Shakira - crédito @spotifycolombia/Instagram

Greeicy recordó cómo se sintió al pasar tiempo junto a Shakira y Tini

Además del Día de Shakira, la colombiana fue protagonista excluyente de la semana gracias al estreno de su nuevo sencillo Soltera y viene haciendo promoción del estreno con publicaciones en redes sociales acompañada de distintas figuras femeninas. Mientras en la portada del sencillo apareció junto a Lele Pons, Danna y Natti Natasha, en una publicación posterior en se cuenta oficial sumó a las argentinas Tini Stoessel y Stefi Roitman, y a la vallecaucana Greeicy Rendón, que en sus redes sociales no pudo ocultar la emoción de conocer a su compatriota.

Según mencionó la caleña en su cuenta de Instagram, trató de actuar normal cuando se encontró con la barranquillera, a pesar de la emoción tan fuerte que le provocaba estar frente a ella. “Los que me conocen saben lo fan que soy de esta mujer y se pueden imaginar lo que me tocó actuar para parecer normal. ¡Lo logré! Yo actué muy normal, estaba tranquilísima, supernormal, aquí con Shakira … Cuando en mi vida yo me imaginé esto, contó a sus seguidores.

También comentó que estuvo presente acompañada de Kai, debido a que se encuentra bajo su cuidado mientras su pareja, Mike Bahía, trabaja en el que será su cuarto trabajo discográfico. Además, compartió el carrete de fotografías de ese día que pasaron juntas acompañado de una descripción que reafirmaba lo emocionante que fue ese momento para ella. “Traté de actuar lo más normal y casual este día, pero los que saben… Entienden lo que yo estaba sintiendo realmente … Se me juntó gente a la que quiero mucho con una reina a la que admiro locamente”, escribió.