Pipe Bueno genera expectativa al insinuar colaboración con Blessd: “¿Ustedes se imaginan?”

El artista ranchero dejó entrever en un video su interés en trabajar con la famosa canción. Los fanáticos esperan con ansias una posible colaboración - crédito Pipe Bueno / Instagram

Pipe Bueno, uno de los artistas más reconocidos en la música ranchera a nivel nacional, no solo ha destacado por su trayectoria musical, sino también por su carisma y cercanía con sus seguidores. A través de sus redes sociales, Pipe suele interactuar con sus fans y responder a sus preguntas, lo que ha fortalecido su conexión con el público.

Recientemente, el actor generó gran expectativa entre sus seguidores en Instagram al insinuar una posible colaboración con el artista de reguetón Blessd, conocido por su éxito Medallo. Durante un reciente viaje a Cali, el intérprete de Te hubieras ido antes compartió en sus historias un clip en el que escuchaba la canción Mírame del antioqueño, y dejó entrever su interés en realizar algo significativo con dicha canción. “¿Ustedes se imaginan que de pronto hagamos una locura con esta canción?”, comentó el cantante, aumentando la intriga entre sus fanáticos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cabe mencionar que la canción Mírame de Blessd, producida por Ovy On The Drums, ha sido un gran éxito, acumulando más de 150 millones de vistas en YouTube en solo cinco meses desde su lanzamiento en su versión original. Este éxito ha consolidado a Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del paisa, como uno de los artistas emergentes más destacados en la escena musical actual.

El éxito de Blessd con 'Mírame' ha consolidado su lugar en la escena musical emergente - crédito pipebueno97 / TikTok

Es de mencionar que el intérprete de Cupido falló publicó un video en TikTok en el que Pipe Bueno canta este éxito en un concierto en vivo, dejando escuchar algunos segundos de lo que sería la nueva versión de Miráme con son sonidos propios que caracterizan la música popular. El empresario acompañó el clip con la siguiente descripción: “‘MÍRAME” que rico esta canción. Esto se viene pronto”.

En redes sociales los internautas no tardaron en reaccionar ante la posible colaboración entre los dos reconocidos cantantes colombianos: “Trátame super mega serio”; “Creo que me va a gustar mucho esta canción”; “Me encantará esa versión. Vas con toda, Pipe”; “Como siempre sorprendiendo a tu público. Será un éxito total. Dios te bendiga”; “Palo fijo y más con la voz de Pipe”; “Pero qué es esa maravilla de canción y colaboración”; “Cuándo sale eso, por Dios, estoy que la pongo”; “Sin duda si la canta Pipe sonará mejor que la original, así que me quedo con esta versión”, son algunos de los comentarios que se leen.

Pipe Bueno insinuó una posible colaboración con el artista Blessd durante un viaje a Cali - crédito montaje Lina Muñoz Medina

Además de la posible colaboración con el artista urbano, el cantautor de música regional colombiana también reveló detalles sobre un próximo proyecto musical que realizará junto a su hermano Miguel Bueno y el artista Pirlo, conocido por su tema Ziploc. Esta colaboración marcará la primera vez que los hermanos Bueno trabajen juntos en una canción, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

En cuanto a su próximo concierto en el Movistar Arena de Bogotá, Pipe Bueno expresó su entusiasmo y dejó abierta la posibilidad de que su hermano menor lo acompañe en el escenario. Aunque aún no está confirmado, la participación de Miguel en este evento ha despertado el interés de los fanáticos, quienes esperan con ansias el show en la capital colombiana.

De hecho, varios de los fanáticos están a la expectativa de que en este tercer concierto de Bueno en el Movistar Arena, Blessd esté en lineup de artistas invitados, lo que estaría aumentando el interés de los seguidores de ambos géneros musicales. Finalmente, se espera que dentro de pocos días los famosos confirmen la fecha del lanzamiento de Mírame remix y otros detalles como posibles video oficial y presentaciones juntos en futuros eventos.