“Me paso en una fiesta hace dos semanas”: joven bogotana reveló cómo evitar que la cámara de su teléfono se dañe con los láseres de bares y conciertos

De asistir a conciertos o discotecas con frecuencia, su celular podría verse en peligro, de acuerdo con la creadora de contenido bogotana Camila Jurado, luego de registrar problemas con la cámara de su dispositivo, tras haber asistido a uina fiesta.

“Esto es algo que deberíamos saber para que no se nos dañe la cámara de nuestro celular, independientemente, de que sea iPhone o Android y tengo esta información porque me pasó a mí. Resulta que los láseres de conciertos, fiestas o eventos, si le pegan directamente a la cámara, la pueden dañar de por vida, porque es una luz muy fuerte”, indicó.

La fiesta, lejos de tratarse de un espacio con amigos, era un, para Camila, una oportunidad de trabajo que, a pesar de haber logrado, terminó pasándole factura por cuenta de las luces en la pista de baile:

“Me pasó en una fiesta a la que fui hace dos semanas, en la que, además de parchar y pasarla bien, tenía que grabar contenido para mostrar cómo era todo el evento. A mí se me ocurrió la gran idea de ir al primer piso, donde estaban todas las luces y se veía más chévere, para hacer una toma... evidentemente, no sabía que esto pasaba”.

Y continuó: “Me hicieron una gran toma, con varios láseres pasando por mi cara, y, a las dos semanas, empecé a notar que, a la hora de grabar, quedaban unos puntos rojos en la pantalla... los videos, todos, quedaban ahora con los puntos”.

Jurado estuvo preguntándose durante algunos días si había dejado caer el celular en un descuido, hasta que, se presentó en soporte técnico y un experto de la marca le explicó que podía ser un tema de software. Sin embargo, ella dudó que se tratara de lo mismo.

“Le estuve preguntando qué más podía ser y ya cuando me iba a ir me preguntó si había ido a algún concierto últimamente y me dijo que a veces los láseres de conciertos cuando le pegan directamente a la cámara del celular dañan algunos píxeles porque la luz es realmente fuerte”, entonces, “apenas este man me dice eso, voy a mirar el gran video en el que estaba bailando con láseres encima y no le pasó uno por en frente, le pasaron cuatro veces”.

¿Por qué los láseres dañan la cámara de dispositivos electrónicos?

Los rayos láser utilizados en conciertos y festivales pueden llegar a dañar los sensores de las cámaras de los celulares. Sony confirma en su blog que la exposición directa al láser “puede dañar el sensor de imagen y provocar un funcionamiento incorrecto de la cámara”. Esto ocurre porque los láseres emiten luz en una única dirección y con gran intensidad, lo cual puede quemar o deteriorar el sensor de la cámara.

Este tipo de exposición directa o incluso indirecta, ya sea en entornos cerrados o al aire libre, tiene un impacto significativo en los sensores CMOS, que son los más comunes en los teléfonos móviles. Estos sensores, a pesar de sus ventajas como bajo consumo de energía y capacidad de procesamiento integrado, son especialmente vulnerables al daño por luz intensa. Sony advierte que, incluso en escenarios de exposición indirecta al láser, el daño sigue siendo “grave”.

Para evitar estos daños irreparables, se recomienda dejar de grabar o evitar apuntar la cámara del celular hacia los rayos láser cuando se asista a conciertos. El daño que pueden causar los láseres es similar al provocado por la exposición directa a la luz solar o a un flash potente, dañando los componentes electrónicos del sensor.

En el mercado, existen dos tipos principales de sensores en las cámaras de teléfonos móviles: CMOS y CCD. Los sensores CCD tienen una mayor sensibilidad a la luz y suelen ofrecer mejor calidad de imagen en condiciones de poca luz, haciéndolos útiles en aplicaciones científicas y de vigilancia. En cambio, los sensores CMOS, al tener menor ruido de lectura, destacan en condiciones de luz intensa.

Los sensores de las cámaras permiten a los usuarios capturar imágenes y videos de calidad sin necesidad de una cámara dedicada, y han mejorado significativamente en cuanto a funciones como el enfoque automático, el modo retrato y la captura de imágenes en condiciones de poca luz. Sin embargo, cuando un rayo láser daña el sensor, los efectos suelen ser permanentes. Dependiendo de la gravedad del daño y del modelo del teléfono, es posible que un técnico pueda reparar o reemplazar el sensor, pero no siempre es viable.