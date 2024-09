Colombiana en España se volvió viral por mostrar la manera en la que trabajan

La mujer aseguró que el modo de pensar de los españoles es muy diferente al de los colombianos - crédito @ alexandraristizabal1/TikTok

La colombiana Alexandra Aristizábal se fue a España a estudiar, y aprovechó su cuenta de TikTok para compartir su experiencia en el país europeo. La mujer está sorprendida con la manera en la que trabajan, pues para ella no pierden el tiempo.

La creadora de contenido subió una secuencia de cinco videos, que tituló ‘Cosas que alteraron la química de mi cerebro estando en España’, comentando que quedó impresionada con la mentalidad de pensar de los europeos, ya que es muy diferente a la de los colombianos.

En la primera anécdota que contó, reveló que un día se encontraba en una clase de negociación con un compañero paisa, y tenían que realizar un trato con una finlandesa y una alemana, la idea era inventaran un negocio eligiendo la mejor oferta; sin embargo, ellos como buenos colombianos simplemente querían ganar.

La pareja se llevó una sorpresa cuando los europeos les presentaron una propuesta en la que todos salían ganando, ya que no les importaba perder, solo querían que la idea fuera beneficiosa para ambas partes. “Esta fue una de las cosas que yo dije wow, o sea, definitivamente hay una diferencia cultural en cosas tan chiquitas como esas, nosotros siempre hemos sidos criados para ganar, siempre el más vivo es el mejor, ellos piensan de otra manera completamente diferente. Para ellos es el mejor escenario era en el que todos ganaremos”, dijo la creadora de contenido.

La mujer quedó impresionada por la diferencia que tienen entre la vida personal y laboral - crédito Shutterstock

En otro de sus videos reflejó cómo las personas de estos países son tan dedicadas en sus estudios, muchos de ellos entran jóvenes a la universidad, algo que para ella es de gran asombro. Por su parte, habló de la eficiencia que tienen, debido a que trabajan tarde. “Son sumamente eficientes y va más allá de decirles que separan su vida personal y su vida profesional”, aseguró.

La mujer afirmó que a los españoles no les gusta desperdiciar el tiempo, y así lo vivió cuando se reunió con unos compañeros con los que tenía que realizar un trabajo. “Esta gente tiene súper implantado que el que es bueno para algo y lo puede hacer ya, pues que lo resuelva, y ya al final, si ninguno ha respondido a algo, nos alineamos para hacerlo en conjunto. Si tienen que hacer algo, lo hacen en el momento y, de esa manera, terminan estando libres más rápido”, comentó.

Ella estaba acostumbrada a hacer las cosas de manera diferente y a reunirse con sus compañeros después de las clases. “El profesor terminaba de hablar y, sin mentirle, ni siquiera nos poníamos de acuerdo de quién empezaba a responder qué cuando cada una empezaba en su computador en el Google Drive a responder”, señaló.

Para ella en Colombia la gente se pone a conversar y deja las cosas para después - crédito Freepik

Por otro lado, subrayó que en su país es normal conversar y posteriormente agendar una fecha para terminar con las tareas. “En Colombia lo que se estila es ponerse a charlar, dejar que el tiempo pase o terminar diciendo (… ) nos vemos tal día en tal semana y terminamos el trabajo”, añadió.

Otra de las diferencias que le llamaron la atención fue la importancia que los españoles le dan a tener un balance entre la vida laboral y personal. Recordó que cuando vivía en Colombia esta distancia para ella era muy mínima. “Tenía que trasnochar, trabajar los fines de semana. Me pedían cosas de un día para otro, las cuales implicaban que yo me tenía que amanecer haciendo presentaciones y yo decía: ‘hay algo en esto que no está bien’, y aunque a mí me gustaba mi trabajo, no estaba bien”, aseguró.

Alexandra se limitaba a observar y a darse cuenta de cómo las cosas funcionan de manera diferente en España, llegando a concluir que “con razón esta gente está donde está”.