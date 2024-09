Aumento del salario mínimo y consumo de los hogares no pasarán de estas cifras en 2025: experto explicó la situación

El consumo de los hogares colombianos muestra cifras negativas desde hace 22 meses - crédito Canva

En agosto de 2024, el gasto de los hogares, desde la medición de Gastometría de Raddar, fue de $86,5 billones. En agosto de 2023, el gasto de los hogares resultó de $82,4 billones, lo que significa un crecimiento en términos corrientes de 4,92%, mayor que el mes anterior, que fue de 4,68%. Sin embargo, en términos reales, el crecimiento anual del gasto fue de -1,13%, con lo que se acumulan cinco meses de nuevo ajuste o 22 meses desde noviembre de 2022.

Esta contracción responde a un deterioro en los salarios reales de ocupados, en donde los informales han sido los más afectados y, a su vez, los que mayor participación tienen en el mercadolaboral colombiano.

Ahora bien, en este mes se evidenció un cambio en la tendencia anual, que vuelve a dar señales de recuperación para la segunda parte del año, debido a que la caída en tasas de interés también puede beneficiar el uso del crédito y, con ello, el gasto.

También vale la pena destacar el comportamiento que han venido registrando las remesas; sin embargo, esta cifra debe revisarse regionalmente, ya que el Eje Cafetero y el Valle del Cauca son en donde podría generar un mayor impacto.

Asimismo, la cifra de agosto continúa evidenciando el ajuste en el gasto de los hogares, que vuelve a tomar un cambio en la tendencia.

Al respecto, el fundador de Raddar, Camilo Herrera Mora, que también es investigador, analista, consultor, ensayista y conferencista, dialogó con Infobae Colombia y despejó muchas dudas sobre lo que está pasando y lo que depara el futuro económico de los colombianos ante estos indicadores. Entre otras cosas, dijo que las decisiones económicas del presidente Gustavo Petro no tienen mucho que ver con la incertidumbre que vive el país.

¿A qué se debe que el gasto de los hogares lleve varios meses en rojo?

Que el gasto lleve varios meses decreciendo se debe a tres grandes razones: el gasto creció mucho entre 2021-2023; la inflación y tasas de interés están altas y por el bajo crecimiento de los salarios reales.

¿Qué tanta culpa tienen las decisiones económicas de Gustavo Petro en la caída del consumo?

No mucho, realmente. Es más, un manto de incertidumbre que hace que la gente no piense en pedir créditos para inversión en los hogares y una menor generación de empleo.

No obstante, la reforma tributaria de 2022 si tuvo dos golpes grandes: aumento de retención en la fuente y renta, e impuestos saludables. Ambos quitan capacidad de compra a los hogares.

¿Esta caída en el gasto genera desempleo? ¿Qué tanto?

Puede pasar, pero no es muy claro, porque depende de que la industria y el comercio se frenen y no generen empleo. Aún eso no es del todo claro.

Si la inflación y las tasas de interés han cedido en el último año, ¿por qué no se refleja en el consumo todavía?

Eso puede ser porque aún las tasas son altas frente a lo que había en 2019 (4,25%). Cuando lleguemos a esos niveles, puede haber más dinámica de crédito en los hogares.

La tasa de interés del Banco de la República, que es lo que cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto, está en 10,75% - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Ante la situación actual de incertidumbre, ¿qué deben priorizar los colombianos en su gasto diario, semanal o mensual?

Bueno, lo ideal es que el primer gasto sea el ahorro y el segundo las deudas. Luego, que el tercero sea lo frecuente y ahí sí, después, disfrutar, aunque muchos lo hacen al revés.

¿Cómo está impactando el consumo al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)?

El consumo aumenta la dinámica del PIB. El PIB es la suma de muchos sectores económicos y, por el lado de la demanda, el gasto de hogares. El gasto público y las exportaciones crecen, pero las importaciones y la inversión decrece.

Pensaría que por un tiempo el gasto de hogares crecerá menos que el PIB.

¿La guerra Rusia - Ucrania todavía genera secuelas en la economía colombiana?

Ese tema es complejo, porque afecta el mercado de alimentos e insumos agrícolas. Sin bien ya se ha nivelado aún poco, se hizo evidente la enorme dependencia que tenemos de Ucrania, sobre todo, en productos como la urea.

Eso mantiene el precio de muchos alimentos más alto de lo que debería ser.

¿Qué se proyecta para el consumo de los hogares en 2025?

Esperamos que el viento de cola en la economía dinamice aún más el gasto. Esperamos crecimientos en todas categorías de manera general. Es como el retorno de los hogares al gasto.

Desde la canasta Raddar se prevé que podría ser entre 1,3% y 2%.

El salario mínimo para 2024 en Colombia quedó en $1.300.000, luego de un aumento del 12% frente a 2023, cuando se ubicó en $1.140.000 - crédito Luisa González

A propósito de 2025, ¿cuánto debería subir el salario mínimo en el próximo año para mejorar el poder adquisitivo?

Son muchos los retos entorno al salario mínimo, porque solo el 18% de la población ocupada está vinculada a ese indicador, debido a la gran informalidad. Y no es cierto que todos los salarios suban igual. Entonces, esperamos un aumento entre 7% y 8%.

¿Cómo ha impactado el alto precio del dólar al consumo de los hogares y qué podría pasar si la divisa sigue por encima de $4.000?

En este punto no mucho, porque llevamos ahí un buen tiempo. Cerca del 14% de nuestro gasto es en bienes importados. Si sube mucho, quizá nos afecte.