Andrés Parra reveló que su personaje en ‘Los iniciados 2′ coincidió con su lado más oscuro: “Muy loco, pero sí”

Andrés Parra desveló las coincidencia que tiene su personaje en 'Los inciiados 2' con su vida real - crédito @soyandresparra/Instagram

Andrés Parra charló con Infobae Colombia sobre su papel protagónico en la secuela de Los iniciados, el diario de las sombras, película en la que le dio vida por segunda vez al perturbado periodista y detective Frank Molina, personaje que tocó sus fibras más profundas por lo ligado que está a su vida real.

El actor caleño detalló que notó y reflexionó sobre esa relación y similitud que existe entre él y, el hombre al que interpreta, justo durante la promoción de la historia, pues en medio del rodaje no se detuvo a analizar que ambos se refugiaban en la escritura para compartir con el mundo su lado más oscuro y, como un método de sanación. “Es bien loco, vine a darme cuenta después, empecé a ver como la relación, no fue una cosa de la que me diera cuenta en la grabación. Cuando vi la película dije, sí claro, está muy ligado, es muy loco eso”, afirmó.

Para Andrés Parra, es importante que sus personajes tengan una sicología detrás que le permita jugar como actor con el subtexto, aunque confesó que durante su carrera de artes escénicas nunca recibió capacitación sobre la sicología del personaje, algo que para él es fundamental a la hora de meterse en la piel de otra persona, bien sea real o de ficción.

Andrés Parra contó la similitud que hay entre su protagónico en la película 'Los iniciados, el diario de las sombras' y él - crédito Infobae Colombia

Pero, en este caso particular, Los iniciados, el diario de las sombras, en donde da vida a un hombre que sobrevivió a una clínica de reposo a donde llegó por aparentes problemas mentales y en donde se enfrentó a duros tratamientos, sumado a fuertes medicinas que lo retaban físicamente, Andrés, entrega al público, la que para varios críticos puede ser una de sus mejores actuaciones, pues borró por completo su imagen y la de los anteriores trabajo.

No obstante, lo que más llamó la atención del actor, fue encontrar tiempo después con que Frank Molina, nombre del periodista que interpreta, recorrió prácticamente sus mismos pasos cuando debió viajar a su interior para resolver las fracturas que afectaban su presente, algo que hizo recientemente Parra con un ejercicio de creación.

“Me confronté y entendí que esto no me pasaba solo a mí, ¿Quién no ha tenido problemas de pareja? ¿Cuánta gente no ha alcanzado el éxito y aun así no se siente bien? todos nos hemos preguntado por qué a mí y nadie se ha librado de tener un mal día”, mencionó.

Andrés Parra confesó las fibras que le removió su nueva película 'Los iniciados, el diario de las sombras' - crédito Infobae Colombia

Andrés Parra reveló cómo encontró su luz

En el desarrollo de la historia, el personaje se debate entre el conflicto que le supone regresar a su pasado para encontrar la luz y la oscuridad que está viviendo el mundo que se ve amenazado por el cambio climático y la contaminación. Además, de que, la cinta se adelantó a algo que se veía como lejano, pero que para el caso de Colombia, justo al momento de lanzarse la película, el país vive una situación similar con el racionamiento de agua en su capital y la escasez de energía en varias de sus ciudades principales.

Andrés Parra habló de la actual resistencia al cambio que está experimentando la humanidad, esto a propósito de su nueva película 'Los iniciados, el diario de las sombras' - crédito Infobae Colombia

“Llegó un momento en el que no podía sufrir más, me saturé de estar de mal genio, aburrido, insatisfecho y deprimido, fue el colapso”, contó Parra. Fue así como en la ayuda profesional y los textos que escribe desfogó todo aquello que le aquejaba, además, de hacerse responsable de su afectación.

Un espejo de lo que tuvo que hacer Frank en la cinta colombiana que estrenó Prime video el 27 de septiembre y, que está basada en los libros de Mario Mendoza, que llevan el mismo nombre de Los iniciados, el diario de las sombras. Aquí, regresan algunos de sus más destacados personajes, como es el caso de Frank Molina, un periodista judicial conflictuado y convertido en detective privado en una ciudad que se desmorona mientras trata de resolver su vida.

Justamente, sobre el mensaje que quiere dejar la película al mostrar al humano vulnerable frente a temas que durante mucho tiempo lo ha afectado y que se ha negado a confrontar y tratar como es el tema de la salud mental, el ahorro de energía y la preservación del medio ambiente, Andrés compartió en su caso personal, prefiere resistirse o refugiarse ante los notorios cambios que está teniendo la tierra en la actualidad.

Carlos Moreno, director de 'Los iniciados, el diario de las sombras', de Prime video mostró su preocupación sobre la coincidencia que tuvo su película con la realidad de Colombia en la actualidad - crédito Infobae Colombia

“Yo pensaría que estamos teniendo que encontrarnos de frente. Nos están obligando a volver a lo básico, a lo que era importante de verdad, cero eso”, mencionó.

Por otra parte, agregó que el hombre está concentrado en exteriorizar y no en cultivar su yo interno. “Nos da miedo ir a ese sitio lleno de sombras, lleno de heridas. Pienso que parte de nuestro desequilibrio mental es un poco por esa desconexión con nosotros mismos, estamos totalmente desconectados, todo es hacia afuera, nunca hay un encuentro con uno mismo. Eso es lo que logra mi personaje en la película, claridad en lo más profundo y evita quedarse en ese no sé, no entiendo, que es en el que estamos la mayoría”, concluyó.