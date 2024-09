Expresidente de Bolivia criticó a Petro y a Lula da Silva por no hablar sobre Venezuela: “Hablan de Marte, Júpiter y no del problema de los vecinos”

El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga aseguró que Gustavo Petro está obviando la situación en Venezuela - crédito Carlos Ortega/EFE y Sebastiao Moreira/EFE

El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de todo tipo de críticas por no adoptar una postura radical con respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que se denunció un fraude que llevó a la victoria al dictador Nicolás Maduro.

Varios países y políticos colombianos han reconocido públicamente a Edmundo González como el presidente electo, asegurando que el régimen de Maduro no fue transparente con los resultados de los comicios, llevados a cabo el 28 de julio de 2024.

No obstante, el primer mandatario fue claro al afirmar que, al igual que aún no reconoce a González como el ganador de las elecciones, tampoco lo hará con Maduro, teniendo en cuenta que no se han revelado las actas que evidencian los resultados reales de la contienda electoral. Esta decisión fue tomada de manera conjunta con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Con el presidente Lula ahora voy a charlar. Nosotros quedamos en un punto: si no hay presentación de actas, no hay reconocimiento”, explicó el jefe de Estado en una entrevista con la cadena internacional CNN.

Gustavo Petro aseguró que no reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela si no revela las actas electorales - crédito Fausto Torrealba/Reuters

Sin embargo, la posición que adoptaron ambos jefes de Estado no ha sido bien recibida en el ámbito internacional. El expresidente de Bolivia, Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez, expresó su molestia porque los mandatarios han mostrado posturas críticas respecto a situaciones políticas y sociales complejas de otros países, mientras han excluido de su discurso la crisis que se vive en Venezuela.

El exfuncionario se refirió específicamente a la ausencia de esta temática en las intervenciones que los presidentes hicieron en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), llevada a cabo el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York, Estados Unidos.

“Vayamos dando un mensaje a la gente de afuera. Primero, el señor Petro y el señor Lula: dan vergüenza como latinoamericanos. Van a la palestra de Naciones Unidas, con ese lindo fondo verde, y, a diferencia de (Luis) Lacalle y (Gabriel) Boric, quien dio uno de los mejores discursos que he escuchado en Naciones Unidas en defensa de la democracia, hablan de Palestina, de Israel, de Ucrania, de China, hablan de Marte, de Júpiter, y no hablan del problema de los vecinos”, aseveró el expresidente en una entrevista con NTN24.

Varios países han reconocido a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela - crédito Juan Medina/Reuters

Además, calificó el discurso de Gustavo Petro como una “dialéctica pseudo-marxista” que no está utilizando para decir “lo que debe decir” de la situación en Venezuela, a pesar de que la oposición, liderada por María Corina Machado, que demostró que hubo un fraude electoral en su país.

De hecho, recordó que el primer mandatario se refirió a la sanción que impuso el Tribunal Supremo de Venezuela sobre Machado, que le impidió ser candidata para las elecciones y enfrentar a Nicolás Maduro. “Petro dijo que María Corina debía ser habilitada por la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) como él fue habilitado y obvia el tema de Venezuela”, precisó.

El Senado pidió a Gustavo Petro tomar una postura sobre Venezuela

En Senado de la República pidió al Gobierno nacional que adopte una posición clara y firme con respecto a los resultados electorales en Venezuela, tomando el lado de la democracia y adoptando las decisiones tomadas por muchos países que negaron la victoria de Nicolás Maduro y reconociendo que Edmundo González ganó limpiamente.

Sin embargo, el presidente se negó a hacerlo de manera inmediata: “Para que no confundan a la opinión pública. El congreso de Colombia, por ordenamiento constitucional, no puede exigirle al presidente posiciones en materia de política internacional. La proposición es una solicitud y la estudiaré dentro de las decisiones que tengo que tomar, siempre consultando, antes que nada, el interés general de la sociedad colombiana”.

Petro señala que estudiará proposición sobre Edmundo González - crédito @petrogustavo/X