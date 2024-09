Este fue el consejo de Diomedes Díaz para conquistar mujeres que Martín Elías Jr. sigue al pie de la letra: “Sabio el Cacique”

Martín Elías Jr. recordó a Diomedes Díaz y los consejos que le dio -crédito @martineliasjr/Instagram

En el mundo del vallenato, pocas dinastías tienen un legado tan profundo y vigente como la de los Díaz. Gracias al trabajo, trayectoria e impacto que tuvo Diomedes Díaz, en su familia quedó un inmenso catálogo musical y varios integrantes, ya sean hijos, sobrinos o nietos, han decidido seguir ese camino.

Sin embargo, de las cosas que más resuenan en las nuevas generaciones de su familia es la filosofía de vida que el cantante tenía, incluso hasta el día de hoy muchos la recuerdan, la aplican y la llevan a diferentes lugares.

Es así como se pudo evidenciar en el más reciente video que publicó su nieto Martín Elías Junior, quien a sus 16 años decidió utilizar las redes sociales para recordar la sabiduría de su abuelo, particularmente en asuntos del amor.

En su cuenta de Tiktok, donde recientemente alcanzó los 800.000 seguidores, Martín Elías Junior, conocido cariñosamente como ‘Martincito’, compartió un video que rápidamente se hizo viral. Allí aparece haciendo una mímica de la canción Busco otra, interpretada por Diomedes Díaz, y aprovechó para resaltar una enseñanza que, según él, sigue en su vida sentimental.

La canción, lanzada en el álbum Listo pa’ la foto de 2009, refleja una actitud característica del ‘Cacique de La Junta’, la cual era siempre mostrarse despreocupado y optimista en cuanto a las relaciones amorosas.

“A la que me guste la enamoro, y si no me quiere busco a otra. Ay, busco otra y busco otra. Yo soy un parrandero enamorado, dispuesto para la rumba y para el amor”, dice una parte de la letra de la canción y fue la que utilizó Martín en su clip, mientras indicaba que sería el consejo que él sigue.

Estas palabras, interpretadas por Diomedes Díaz, no solo han sido un mantra para el fallecido ícono vallenato, sino que ahora sirven de inspiración para su nieto, quien a su corta edad ya comienza a ser visto como uno de los posibles herederos del folclor vallenato.

Esto, teniendo en cuenta que en el texto con el que Junior describió el video indicó: “Y si no me quiere, busco otra. Sabio el ‘Cacique’” y también expresa, a través de gestos y miradas, la convicción que su abuelo tenía sobre el amor y el hecho de disfrutarlo sin complicaciones.

La línea “A mí nadie que me venga a fregar, porque no vine al mundo para padecer dolor. La vida es corta, no hay tiempo pa’ tonterías. Tu me quieres y yo te quiero, nos gustamos y no es más na’” parece ser una filosofía que también ha adoptado el joven, quien, a pesar de haber perdido a su padre, el también cantante Martín Elías, cuando apenas era un niño, ha demostrado una gran fortaleza y madurez para sobrellevar su vida personal y profesional.

Esta publicación en las redes sociales no solo fue tomada como un homenaje a su abuelo, sino que también provocó que muchos de los seguidores de la dinastía Díaz recordaran los momentos más emblemáticos de Diomedes y de manera sarcástica confirmaran la sabiduría que tenía el hombre para conquistar y vivir el amor.

Busco Otra es una de esas canciones que, aunque en su momento fue vista como un reflejo del carácter alegre y enamoradizo del ‘Cacique’, hoy es utilizada por las nuevas generaciones, como Martín Elías Junior, para hacer una especie de declaración de principios en cuanto a las relaciones sentimentales.

El joven, que ha crecido bajo la sombra de grandes figuras del vallenato, especialmente su padre, sigue siendo un fiel representante del legado familiar. A diferencia de sus antecesores, Martín Elías Junior cuenta con un recurso que ha potenciado su carrera: las redes sociales. TikTok, la plataforma donde publicó este video, la cual ha sido clave en su conexión con una audiencia más joven, que también reconoce la importancia de la familia Díaz en el vallenato.