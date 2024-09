“Si el presidente no pasa el examen ético, ¿nos pasamos a la derecha?”: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco cuestionó a electores colombianos - crédito @margaritarosa.defrancisco/Instagram

Margarita Rosa de Francisco no ha ocultado su simpatía hacia el presidente Gustavo Petro o, como ella misma lo ha dicho, hacia su proyecto político.

Señala que una planificación progresista en que la vida y no la producción mercal sea la prioridad es su “utopía” y que está dispuesta a defenderla.

A través de su cuenta en X señaló que, independientemente la figura de Gustavo Petro, la alternativa no debería ser la “derecha”. Hace una serie de cuestionamientos para quienes consideran que Petro no debe continuar. Además, hizo un llamativo reclamo previo a quienes quieran responderle con groserías o improperios.

“O sea, si el presidente no pasa el examen ético, ¿nos pasamos a la derecha? ¿votamos por el anarquismo neoliberal? ¿nos olvidamos del clasismo y el racismo? ¿Privatizamos todo? Propongan. “Vieja malparida” no me sirve como respuesta y amerita bloqueo”, publicó en la red social X.

Margarita Rosa y sus cuestionamientos a colombianos - crédito X