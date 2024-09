Este fue el mensaje con el que Kevyn se despidió de Natalia, la compañera con la que tuvo un romance en el ‘Desafío XX’

La salida de Natalia, del equipo Tino, fue especialmente emotiva por su romance con Kevyn, del equipo Pibe - crédito cortesía Caracol Televisión y Freepik

Natalia Rincón y su compañero Belmer Ospina, conocido como Be, fueron eliminados del reality Desafío XX en el capítulo más reciente, después de una intensa prueba en el box negro. La eliminación ocurrió después de que Darlyn Giraldo y Sensei superaran a la dupla en una competencia reñida.

El resultado dejó a Natalia y Be fuera de la competencia, a pocos días de la gran final. La salida de la bogotana, que pertenecía al equipo de Faustino ‘el Tino’ Asprilla, fue especialmente polémica, por el romance que tuvo con Kevyn, debido a que muchos televidentes celebraron su salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Natalia dedicó palabras de aliento a Kevyn, reconociendo su esfuerzo y dedicación en el programa - crédito @nataliarinconfit/Instagram

“Ella nunca debió llegar tan lejos, lo sabes, lo sé, lo sabemos”; “Por fin! Ya aburría el tema con Kevyn, sus palabras ofensivas y destructivas cada segundo y la envidia y el odio hacia los demás así diga que se alegra por los otros”; “Natalia tu suerte en el desafío ha terminado! 😂”; “Andrea: Natalia Por fin tu historia en el desafío ha terminado.. 👏”; “Debió salir hace meses. De hecho, no debió ingresar nunca”; “Gloria a Dios. Demoró mucho 😂”; “El mejor día después de la salida de Alejo”; “Habló de todo el mundo, se metió en relación con hijo de por medio pero por favor nadie hable de ella! 😢”,fueron algunos comentarios de los televidentes del programa.

El capítulo 111 del Desafío XX estuvo lleno de emociones, no solo por la eliminación de la bogotana, sino también por las palabras de despedida entre los participantes. La presentadora Andrea Serna facilitó el intercambio de palabras entre Natalia y Kevyn, destacando la importancia de sus logros y la esperanza de un futuro prometedor fuera del reality.

A pesar de su polémica relación durante el reality, ambos se despidieron con palabras sentimentales, destacando las fortalezas y logros del otro durante la difícil competencia. El integrante del equipo de Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Natalia por su paciencia e inteligencia, calificándola como una “personita muy guerrera” y la “reina de la muerte” por su desempeño en el box negro.

La relación entre Natalia y Kevyn fue uno de los aspectos más comentados del reality - crédito Caracol Televisión

“Es una personita guerrera que todo lo propuesto se lo ha logrado. Me enseñó esa paciencia que siempre demostró en el box negro, sobre todo en esta prueba, y por algo es la reina de la muerte. Su inteligencia de siempre resolver y hacer las cosas con calma es algo con lo que me quedo. Es una persona soñadora y, como ella misma lo ha dicho, fuera del Desafío le esperan muchas cosas más”, expresó Kevyn.

Por su parte, la reciente eliminada también dedicó palabras de aliento a Kevyn, reconociendo su esfuerzo y dedicación en el programa: “Es un excelente competidor, que me quedo con lo mejor de él, que se la ha luchado para llegar hasta este punto. Es una persona que, muchas veces, se ha echado el equipo al hombro en varias etapas, entonces que le deseo lo mejor, que me alegra mucho que esté en este punto. Sé cuánto lo quería, sé cuánto lo anhelaba. Pase lo que pase, en lo que falta, afuera le espera un futuro grandísimo. Siempre le dije: ‘sueña en grande, que le tengas pavor a tus sueños de los grandes que son’. Entonces, me alegra que te hayas quedado con esto”, dijo la bailarina de twerk.

La relación entre Natalia y Kevyn fue uno de los aspectos más comentados del reality, generó diversas reacciones entre los televidentes y usuarios de redes sociales, debido a que el concursante tenía pareja cuando entró al programa llamada Derly Hurtado. Es por esa razón que algunos internautas expresaron su apoyo a Natalia, mientras que otros la criticaron por interferir entre el noviazgo de Derly y Kevyn.

Durante su despedida, Kevyn elogió la paciencia e inteligencia de Natalia, calificándola como una "personita muy guerrera" - crédito @kevynrua75/Instagram

La eliminación de Natalia y Be se suma a la lista de competidores que han dejado el programa en esta temporada, acercando cada vez más a los finalistas a la última prueba antes de la gran final. Karoline y Jerry y Kevyn y Guajira fueron las primeras parejas en asegurar su lugar en el Desafío final tras una prueba de salvación.

Natalia reveló cómo inició su relación con kevyn

Natalia, la reciente eliminada del Desafío XX, decidió hablar abiertamente sobre su relación con Kevyn, un tema que generó controversia en las redes sociales. En una entrevista en el programa Día a día de Caracol Televisión, la modelo fitness compartió detalles de su experiencia en el reality y la verdad detrás de su vínculo con el desafiante.

En su conversación con los presentadores Iván Lalinde y Catalina Gómez, Natalia describió su relación con Kevyn como una “experiencia bonita” y destacó que ambos compartieron sueños y aspiraciones. “Kevyn era muy especial”, afirmó la exparticipante, destacando la conexión que tuvieron durante el programa.

Kevyn y Natalia tuvieron un amorío en el Desafío 2024 - crédito Canal Caracol

La presentadora Catalina Gómez mencionó que la relación entre Natalia y Kevyn generó muchas emociones entre los televidentes. Natalia respondió que, aunque Kevyn tenía una pareja y una familia fuera del programa, las cosas sucedieron de manera natural dentro del reality: “Si alguien cometió un error, no fue solo Kevyn”, indicó, reconociendo que ambos tuvieron su parte de responsabilidad en lo ocurrido.

Iván Lalinde comentó que en el programa parecía que la eliminada estaba detrás del participante, a lo que ella respondió que fue el deportista quien la conquistó con el tiempo: “En el programa se vio como si yo estuviera detrás de Kevyn, pero las cosas no fueron así”, aclaró.

La bailarina también hizo un llamado a los internautas para evitar los comentarios negativos basados únicamente en lo que se ve en el programa: “Si no tienen nada bueno para decir, es mejor no decir nada”.